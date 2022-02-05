英超｜韋斯咸翼鋒成為家鄉博彩公司生招牌　英足總指控不當行為

英格蘭足總控告韋斯咸翼鋒耶莫蘭高，指控他在祖國烏克蘭為一家博彩公司代言，涉嫌干犯不當行為。
足總聲明指耶莫蘭高涉嫌以個人身分為博彩公司賣廣告，或提倡賭博，涉犯不當行為。聲明指耶莫蘭高出現於烏克蘭一家博彩公司的廣告，違反限制。事件並非指控耶蘭莫高及相關人士參與博彩。耶莫蘭高須於本月18日前回應。
耶莫蘭高於2018年7月轉會韋斯咸之前，效力德甲多蒙特，當時已與該博彩公司簽約合作，而德國聯賽並無類似限制。合作關係已經終結。
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