英超｜韋斯咸翼鋒成為家鄉博彩公司生招牌　英足總指控不當行為

英格蘭足總控告韋斯咸翼鋒耶莫蘭高，指控他在祖國烏克蘭為一家博彩公司代言，涉嫌干犯不當行為。

足總聲明指耶莫蘭高涉嫌以個人身分為博彩公司賣廣告，或提倡賭博，涉犯不當行為。聲明指耶莫蘭高出現於烏克蘭一家博彩公司的廣告，違反限制。事件並非指控耶蘭莫高及相關人士參與博彩。耶莫蘭高須於本月18日前回應。

耶莫蘭高於2018年7月轉會韋斯咸之前，效力德甲多蒙特，當時已與該博彩公司簽約合作，而德國聯賽並無類似限制。合作關係已經終結。