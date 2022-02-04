英超︱曼聯馬古尼一時唔偷雞做保長　防線計時炸彈反指進攻有問題

曼聯隊長哈利馬古尼近日受訪，表示紅魔防守問題在新帥帶領下已有改善，反指球隊在進攻上仍有不足。



曼聯自德國名帥蘭歷克接掌後，過去10場賽事中只失7球，當中有4場更保持清白之身。隊長馬古尼日前接受官方媒體訪問，認為是新戰術令球隊防線更穩固。

「他帶來了不一樣的理念，我們沒有給對手太多機會，也沒有失很多球。可是這並非只是守門員，或4名後衛的功勞，而是依賴全隊的貢獻。中前場球員跑動補位，令我們踢得更容易，很感激他們的付出。」

馬古尼過去不時犯錯連累球隊輸波，現時卻指球隊防守已改善，問題出現在進攻上。（Getty Images）

紅魔防線近年一直為人詬病，現在看來已有改善，馬古尼反指目前球隊問題出現在進攻層面，「我們控球在腳時的決定及處理仍要加強，希望能製造更多機會、為對手帶來威脅，也要保持好控球權。」

這名隊長過去被球迷視為防線甚至球隊「計時炸彈」，但他對前景充滿信心：「我深信好的表現就會帶來好的成績，我們已捱過了艱難時期，只要繼續確保踢出水準就可以。」