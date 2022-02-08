英超｜沙拿輸非國盃後揚言復仇　極速返英操練求對李城上陣

兩大利物浦射手穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）和沙迪奧文尼（Sadio Mane）日前在非洲國家盃決賽交鋒，最終文尼率塞內加爾首奪錦標。

沙拿失望後戰意卻更高昂，揚言下月世界盃外圍賽再戰塞內加爾交手要「復仇」之餘，更決意將怒氣發洩在英超對手身上。



埃及失落非國盃冠軍後，沙拿一度顯得相當失望，但他返回更衣室後，立刻展現出隊長風範，向全隊發言重振士氣：「我們在短短12天內，踢了4場120分鐘的比賽，但一切已成過去了。」

「我們下個月還要再對他們（塞內加爾），以神之名，我們會向他們復仇。」埃及下月將在世界盃非洲區外圍賽的附加賽圈，在兩回合賽事與塞內加爾爭奪年底卡塔爾世界盃的資格。

沙拿在更衣室向隊友發言的影片，在網上熱傳。（影片截圖）

文尼在獲勝後，也不忘即場安慰沙拿，他受訪時透露自己向沙拿說了什麼：「我跟他說，他仍是一個偉大的球員，跟他效力同一間球會實在榮幸。」

他續指，自己相當尊重沙拿，「他為國家付出所有，但不幸地輸了，對他來說這並不意味一切就此結束，我告訴他，他還有很多（國家隊）錦標可以贏，包括2023年非國盃，埃及的陣容很年輕，也許有天總會贏得非國盃。」

沙拿與文尼之間偶有在場上鬥氣，但仍互相合作，場外亦彼此尊重。（Getty Images）

在文尼返回塞內加爾參加慶祝活動之際，沙拿在敗仗後已隨即動身返回英國，《泰晤士報》記者Paul Joyce透露：「沙拿（返英後）告訴利物浦，他翌日就會操練，他很想踢對李斯特城的比賽。」

《衛報》指沙拿周二（8日）會隨大軍作輕量操練，利物浦將為他作例行檢查，若沒有問題，便會讓他進入對李城的名單，令不少紅軍球迷都期待沙拿遭受打擊後，戰意會否更高昂。至於文尼則預計會在周二返英，未知能否趕及練習。