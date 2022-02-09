曼聯隊長馬古尼又再孭鑊　名宿里奧狠批：小犯錯導致大件事｜英超

曼聯在英超遭榜尾的般尼逼和1：1，名宿里奧費迪南在節目批評隊長哈利馬古尼的表現，認為他要為失球負責任。里奧指馬古尼當時魯莽「標波」與麥湯米尼撞成一團，導致失位。



曼聯在18分鐘由保羅普巴開紀錄，領先半場，但在47分鐘被積洛迪古斯追平1：1。曼聯名宿里奧費迪南在直播節目中，談及般尼追平的入球，他認為曼聯隊長哈利馬古尼判斷有錯，需要為失球負責。

當時般尼的新加盟中鋒韋格賀斯在前場接應傳球，有點控甩腳，曼聯防中麥湯米尼及中堅馬古尼同時逼到，怎料韋格賀斯一個乖巧轉身，避開兩人，還令兩人撞作一起。華拉尼補位，前去防守韋格賀斯，後者斜傳給無人看管的積洛迪古斯。馬古尼拚命追趕，但速度跟不上，最終只能目送對方射入。

馬古尼目送積洛迪古斯射入。（Getty Images）

在節目中擔任「講波佬」的里奧說：「那裏有麥湯米尼，他會保護你的，而馬古尼的責任是，保持驅逐他，而非過分進取。當他過度反應時，你見到（韋格賀斯）很優秀的技術，傳球非常好，如果這是奇雲迪布尼傳的話，大家肯定會『吹奏』。至於（積洛迪古斯）橫過馬古尼身前的那次觸球，令他完全無能為力了。一旦超越了他的控制範圍，我不認為馬古尼夠速度趕去。」

在英國《曼徹斯特晚報》的球員評分中，馬古尼今場只得4分，為全隊曼聯最低分的球員，報道指他令到華拉尼的入球被判「詐糊」，他要為對方積洛迪古斯的入球負責，另外他之後對積洛迪古斯的犯規被罰黃牌。

里奧認為馬古尼的「標波」是失球的關鍵，他說：「要由源頭制止，當對方有個身材高大的9號中鋒，你要讓他遠離球門，那時他有麥湯米尼在前面，他可以不用主力對付（韋格賀斯），這些微小的犯規導致大件事。」

此外，馬古尼在62分鐘侵犯積洛迪古斯，被罰黃牌，里奧直言他沒有被逐離場已經是十分幸運。除了失球外，里奧覺得馬古尼今場以至今季的表現都令人失望，他說：「我相信馬古尼不會滿意自己的表現。無論從體能上還是心理上，我不知是否歐國盃的後遺症，他今季表現毫無穩定。我們可以將矛盾指向馬古尼，但同時整支球隊都要承擔責任。」

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