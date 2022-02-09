紐卡素祖連頓尷尬一幕被廣傳　高難度「射術」請自己食波餅｜英超

在英超紐卡素反勝愛華頓3：1的比賽中，有一幕在網上廣傳——並非任何一個入球，而是紐卡素中場祖連頓一次尷尬的失機，他請自己食波餅！



祖連頓接應傳中，省中自己的臉部。（網上片段截圖）

當時是上半場補時，兩隊暫時踢成1：1，紐卡素有次快攻機會。祖連頓見隊友在右路高速推進，他就自己跑入禁區，準備接應。隊友底線傳中，傳到中路，祖連頓在無人看管之下接應。

他好像有點「跑過龍」，及時調整，用右腳一抽，怎料擊中自己的臉部！食了自己的波餅後，祖連頓倒地，跟住隊友基斯活特及賴恩費沙連環起腳，亦被愛華頓的球員擋出。

從另一個角度看祖連頓請自己「食波餅」。（網上片段截圖）

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祖連頓請自己「食波餅」的片段在社交網及討論區廣傳，網民紛紛送上「恥笑」，有人笑言可能祖連頓想助攻自己頭槌入波。

Can someone remind me how much Joelinton cost Newcastle? 😂#NEWEVE pic.twitter.com/d8cgyWsTCJ — Sam Bowden (@samuel_bowden_) February 8, 2022

【未來兩輪英超賽程（按圖放大）】