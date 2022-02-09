紐卡素祖連頓尷尬一幕被廣傳　高難度「射術」請自己食波餅｜英超

在英超紐卡素反勝愛華頓3：1的比賽中，有一幕在網上廣傳——並非任何一個入球，而是紐卡素中場祖連頓一次尷尬的失機，他請自己食波餅！
當時是上半場補時，兩隊暫時踢成1：1，紐卡素有次快攻機會。祖連頓見隊友在右路高速推進，他就自己跑入禁區，準備接應。隊友底線傳中，傳到中路，祖連頓在無人看管之下接應。
他好像有點「跑過龍」，及時調整，用右腳一抽，怎料擊中自己的臉部！食了自己的波餅後，祖連頓倒地，跟住隊友基斯活特及賴恩費沙連環起腳，亦被愛華頓的球員擋出。
詳細賽果：英超︱捷比亞金球領紐卡素兩連勝 林柏特否認愛華頓有降班危機
祖連頓請自己「食波餅」的片段在社交網及討論區廣傳，網民紛紛送上「恥笑」，有人笑言可能祖連頓想助攻自己頭槌入波。
🤣🤣🤣 Joelinton being peak Joelinton. Never change.#neweve pic.twitter.com/QuM05ePUlp— Max Gentleman (@max_gentleman) February 8, 2022
Can someone remind me how much Joelinton cost Newcastle? 😂#NEWEVE pic.twitter.com/d8cgyWsTCJ— Sam Bowden (@samuel_bowden_) February 8, 2022
【未來兩輪英超賽程（按圖放大）】
足球轉會︱藍斯外借格拉斯哥流浪 加盟原因令英超球會躺着也中槍熱刺斟介屢失敗 業餘球員不滿條件拒投 球迷啜核揶揄｜足球轉會足球轉會｜「新神鋒」華荷域投祖雲達斯 C朗拿度後的新7號仔冬季轉會窗十大交易｜意甲新神鋒當標王 紐卡素一擲千金佔兩席利物浦購富咸新星傾掂轉會費 趕唔切完成手續交易告吹｜足球轉會干地向舊東家埋手 熱刺羅致祖雲達斯雙將4中場離隊｜英超轉會