足球轉會︱藍斯外借格拉斯哥流浪　加盟原因令英超球會躺着也中槍

祖雲達斯中場艾朗藍斯外借蘇超格拉斯哥流浪半季，他雖然獲多達5間英超球會招手，卻統統拒絕。



艾朗藍斯近季在意甲祖雲達斯未能成為常規正選，2022年更未曾為球隊披甲。有指這位威爾斯中場為確保狀態、爭取參與3月舉行的世界盃外圍賽，希望他投獲得更多出場機會。

雖然祖記只容許藍斯外借半季，其高達40萬鎊的周薪亦為他尋找新東家增加難度，但這位31歲前阿仙奴球員依然十分搶手。

艾朗藍斯今季在祖雲達斯的上陣時間少得可憐。（Getty Images）

據指，藍斯雖獲英超球會愛華頓、紐卡素、狼隊、水晶宮及般尼招手，但他一一拒絕，最終在轉會窗最後一日轉投蘇超格拉斯哥流浪。有報道稱，祖記會繼續支付其高薪，亦有指合約列明流浪有權在季尾優先購入藍斯。

藍斯放棄回歸英超的決定有點令人意想不到，他接受流浪的球會訪問時透露，背後全因一件事。

艾朗藍斯放棄英超球會的合約，選擇轉投蘇超格拉斯哥流浪。（Rangers FC）

現時流浪排在蘇超榜首，跟次席的些路迪爭持激烈；球隊除了仍有機會競爭蘇格蘭盃，更重要是已殺入歐霸盃16強，將於2月中下旬跟多蒙特爭出線。

藍斯表示，流浪是讓自己再次閃耀的最佳舞台，「我很感恩能加盟流浪，由現在直至5月，有很多事情值得期待。雖然有很多英超球會開出合約，但沒有一間的級數像流浪一樣——能踢歐洲賽之餘，每周也能在50000名球迷面前比賽。」