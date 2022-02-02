熱刺斟介屢失敗　業餘球員不滿條件拒投　球迷啜核揶揄｜足球轉會

英超熱刺在今回轉會窗，可謂處處碰壁。斟介兩個目標球員，均在進入最後階段時被截胡。
原來，非聯賽球員也有份「欺凌」熱刺，讓球迷憤怒到恥笑。
熱刺在轉會窗關閉前，從祖雲達斯借入古路施夫斯基，及收購賓坦古亞。不過，數天前，熱刺吞下第三顆檸檬，讓球迷啼笑皆非。
一支地區球隊雷維斯（Lewes FC）近日發聲明指，球會與一支英超球隊達成協議，同意讓陣中小將奧利坦拿（Ollie Tanner）轉會。不過，坦拿在個人待遇上無法與該會達成協議，轉會告吹。坦拿曾在阿仙奴及查爾頓的青訓學藝。
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報道指英超修咸頓、白禮頓、英冠卡迪夫城及盧頓，均曾提出收購。而坦拿效力的雷維斯在地區聯賽作戰，屬於第7-8級聯賽。就算成事，最終能否亮相一隊，實屬未知之數；坦拿極可能不在干地的擴軍計劃之中。不過，熱刺被業餘球員拒絕，則令球迷忍無可忍。報道的留言板已經由怒罵變恥笑，例如：
我哋開咩條件？超市會員卡加一袋生果？
佢星期一會去咗韋斯咸
被非聯賽球員拒絕（笑）只有熱刺做到
球迷不滿源自熱刺在多個轉會窗之中的往績。球隊對球員的吸引力已下跌，加上轉會談判中經常討價還價，「無限接近」到最後變成失敗。而今回冬季窗，兩宗交易更在最後直路被截胡。
熱刺追逐狼隊翼鋒阿達馬查奧爾多時，今次轉會窗傳聞好事近，「臨門一腳」被查奧爾的舊東家巴塞隆拿後發先至。被截胡之後，熱刺又傳斟介葡超球隊波圖的哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯。同樣傳得「似層層」，傳到無限接近，結果是利物浦眼明手快。
由開窗第一天，到關窗前一天，熱刺球迷屢次聽到「快將加盟」，卻無任何一人落實。雖然熱刺近季不乏最後一刻交易，甚至關窗後才宣布成事。但球迷已把主席利維與「算死草」劃上等號，甚至要求他下台。
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