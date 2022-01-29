足球轉會｜「新神鋒」華荷域投祖雲達斯　C朗拿度後的新7號仔

C朗拿度離開祖雲達斯後，7號球衣一直懸空。踏入22歲生日當天，塞爾維亞新「神鋒」杜辛華荷域宣布加盟「祖記」，同時接過7號球衣。



杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）今季極速冒起，至今為費倫天拿上陣21場聯賽，已攻入17個入球，效率可見一斑，早前更拒絕與球隊續約，迅即成為各大勁旅的頭號獵物，英超北倫敵雙雄對他有意思，可惜他暫未考慮到英超發展。

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華荷域在費倫天拿的出色表現，獲得不少勁旅的垂青。（資料圖片／Getty Images）

祖雲達斯在華荷域22歲生日當天，宣布簽入這名塞爾維亞「新神鋒」，盛傳轉會費高達6200萬鎊，簽約4年，並接過7號球衣，這件號碼上個主人正是C朗拿度。

華荷域接受祖雲達斯官方網站訪問，初來乍到，直言會「聽聽話話」，並為球隊付出200%努力。他同樣透過社交網站分享轉會的心情，對於揭開足球生涯新一頁感到非常自豪，指這是他最佳的生日禮物。

祖雲達斯有強援加盟，費達歷高基艾沙份外高興，事關二人曾經在費倫天拿合作，如今在「老婦人」故劍重逢，這名「名將之後」恭賀對方，並表示「祖雲達斯歡迎你」。

華荷域正式加盟祖雲達斯。（祖雲達斯Twitter截圖）

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