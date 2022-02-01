干地向舊東家埋手　熱刺羅致祖雲達斯雙將4中場離隊｜英超轉會

轉會窗關閉日最繁忙球隊，必然有熱刺。兩度被「截胡」後，干地重組熱刺的大計總算有進展。

熱刺在轉會窗關閉前宣布從意甲祖雲達斯簽下兩將，先購入烏拉圭國腳賓坦古亞，再借用瑞典國腳古路施夫斯基，兩宗轉會公布時間相隔僅20分鐘。同時，隊內4名球員或借或賣而離隊，一夜間熱刺攻擊中場改頭換面。



24歲中場賓坦古亞以1900萬歐元加盟，簽約至2026年。賓坦古亞正代表烏拉圭出戰世界盃外圍賽，在2018年俄羅斯世界盃已是正選，能應付中場多個位置。

賓坦古亞（右）為烏拉圭國家隊主力。（Getty Images）

20分鐘後，熱刺再宣布借用21歲瑞典翼鋒古路施夫斯基，為時一年半，附加收購條款。若達到出場要求或打入歐聯，熱刺須強制買斷，否則可付3500萬歐元買斷這位2019-20意甲最佳青年球員。

他於2019-20球季在帕爾馬打響名堂，隨即獲祖雲達斯垂青。他亦是攻擊球員，身高達1.86米，多任翼鋒。

古路施夫斯基以借將身分加盟至2023年，左腳球員擅長打右翼，合乎干地增強右路攻擊的想法。（熱刺twitter）

有入，便有出。干地上任後試驗陣中三名攻擊中場主力，包括尼當比利、盧施素及迪利阿里，結果在歇冬前一一遭棄用，昨日相繼離隊，當中以尼當比利最受關注。

尼當比利在熱刺未見多大實績，借回里昂的買斷價竟然升值，令人好奇。（里昂官方twitter）

公布新將前，熱刺先宣布把這名打破熱刺轉會費紀錄的法國中場，借回舊東家里昂至季尾，更附有「回收」條款。里昂有權優先收購這位25歲舊將，買斷價6500萬歐元，高於較熱刺於2019年夏天的收購價。

熱刺奪得歐聯亞軍後收購他，惟他自普捷天奴離隊後，雖然偶有佳作，但始終未能站穩正選，更一再被質疑態度欠積極。

西班牙國腳基爾仍有成長空間，只借不賣。（華倫西亞官方twitter）

公布新將之後，熱刺再把拜恩基爾及盧施素，分別借到西甲華倫西亞及維拉利爾至季末。

同的是季初簽入的基爾「借完即走」，不設延長借用或買斷條款，盧施素則不同，附有買斷條款。據報「黃潛」主帥艾馬利甚為賞識盧施素，更親自遊說，令盧施素拒絕外借到里昂，選擇重返西甲。

盧施素加入維拉利爾，陣中出現第4名前熱刺球員。（維拉利爾官方twitter）

基爾今季英超上陣9次，合共86分鐘，全為賽事末段後備上陣。盧施素則未受干地重用，陣中地位愈見邊緣化。連同被棄用的迪利阿里在轉會窗關閉後，確定轉會愛華頓，熱刺攻擊中場位置革新，在餘下半季爭取歐聯席位。

終於「食胡」，能否稍稍安撫干地呢？（Getty Images）

熱刺上半季換帥，干地上任後表明要爭標，就要「大執」陣容。第一個轉會窗卻一再碰壁，阿達馬查奧爾及路爾斯戴亞斯，分別在斟介期間被巴塞隆拿及利物浦捷足先登。干地連同足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）一對祖雲達斯前僱員，結果向舊東家「班救兵」，到最後一天才覓得新將。

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