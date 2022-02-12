足球｜挪威後衛炸盲眼　13個月後回歸賽場　「這是奇蹟」

2020年除夕，於土耳其家中放煙花倒數時，爆傷眼睛和面部的挪威國家隊、加拉塔沙雷後衛艾納戴拉奧（Omar Elabdellaoui），經13個月、11次手術後，終於回到綠茵場上。

雖然右眼經治療後，仍只剩有限度視力，但依然戴上特製眼鏡回歸球隊，將會重返賽場後備上陣。



艾納戴拉奧因於土耳其家中放煙花倒數時，被煙花炸到，其中一眼傷勢較重，雖然沒有生命危險，卻因而展開求醫之路。雖然眼角膜移植是有效的，不過在艾納戴拉奧的情況下卻是另一種說法。醫生診斷其右眼達到第三級燒傷，更損及淚管，虹膜不透明，上眼瞼失去了三分一，花了大半年時間在美國接受治療。

艾納戴拉奧因於土耳其家中放煙花倒數時，被煙花炸到。（Getty Images）

醫生提到這是他從醫35年來，少見的嚴重傷患，比起美軍被炸盲的情況再嚴重4倍，就算接受移植也只有5-10%機會重見天日。艾納戴拉奧接受眼表細胞移植手術，經檢查後發現妹妹Ikram完美吻合，「這意義重大，我想這代表一切都會很順利。」透過移植，讓艾納戴拉奧的眼睛再次生成自己的眼表皮膚。

花了大半年時間在美國接受治療。（Omar Elabdellaoui Facebook）

醫生提到這是他從醫35年來，少見的嚴重傷患，比起美軍被炸盲的情況再嚴重4倍。（Omar Elabdellaoui Facebook）

雖然傷勢嚴重，但艾納戴拉奧保持樂觀：「當現實衝擊你，你自己一人，一切都很黑暗是很難保持積極，即使我沮喪並且覺得我的生活被毀掉的時候，仍要保持自律，做自己必須做的事。」所以並他沒有放棄，持續訓練，那怕只有左眼能看見。

「說真的，這救了我，讓我活下來。」艾納戴拉奧更隨了NFL一名體能教練，成為辛辛那提隊中的外接手，接受訓練。「如果沒有訓練，我無法生存，我無論如何都會回去打球；每次有艱苦訓練，流汗讓我感覺我仍有能力、仍強壯和活着。」艾納戴拉奧在需要手術和休息的時候，都感覺特別難受：「醫生會盡可能讓我保持訓練，他知道我很需要。」

現時艾納戴拉奧已經回歸球隊。（Omar Elabdellaoui Facebook）

數星期前，艾納戴拉奧已經從在一次友誼賽中上陣。（Omar Elabdellaoui Facebook）

雖然手術無法讓艾納戴拉奧的視力回到從前，他形容：「閉上左眼，我可以看到一點右側的動作，這真的是一個奇蹟。」回家看到家人又是另一體會：「當你11個月來唯一的目標是看到，當一天能實現是，就是最純粹的幸福。」

現時艾納戴拉奧已經回歸球隊，除非在球場上，他需要半小時滴一次眼藥水，配備專業眼鏡和隱形眼鏡。數星期前，艾納戴拉奧已經從在一次友誼賽中上陣，感覺就像是十多歲的職業首戰一樣，預計將會周六後備上陣。