足球熱話｜阿特蘭大門將放閃尷尬了　一個失誤「重要機密」全曝光

分享快樂是社交網站其中一個用途，阿特蘭大門將祖安梅素日前「開心些牙」女友的一番心意，卻不慎洩露了自己的「重要機密」，由放閃變放炸彈。



效力阿特蘭大的阿根廷門將祖安梅素（Juan Musso），早前代表國家隊出戰世界盃外圍賽後回家，貼心的女朋友悉心佈置愛巢，歡迎愛郎回歸。如此開心的一幕，梅素無論如何也要與網友分享，就在這一刻卻出事了。

梅素今季加盟阿特蘭大隨即成為一號門將。（資料圖片／Getty Images）

或許是祖安梅素被女友的心意沖昏頭腦，急趕地上載家中充滿氣球的佈置，開心分享卻「中伏」。眼利的網民發現相中有「彩蛋」——鏡子倒映出一個拿着手機影相的男子，重點是這人全身赤裸！沒錯，就是祖安梅素本人。

梅素不慎洩露了裸照，發現後立即刪除，可惜已被不少網民「留底」。誤發自己裸照，沒有影響梅素表揚女友的決心，他其後重新上載相片，角度相近，鏡中人卻已穿好衣服，寫上「你是最好的」，並表明「配上正確圖片」，不忘幽自己一默。

「唉醜死鬼，無臉見人了。」（資料圖片／Getty Images）

祖安梅素限時動態的Before & After

雖然「只要不尷尬，尷尬的就是別人」，但梅素的女友亦難掩「老尷」，轉發這個限時動態並直言「好彩我夠鐘意你咋」，並配上掩面的表情符號。

27歲的祖安梅素去年夏天加盟阿特蘭大，並站穩正選門將的位置，協助球隊暫列意甲第4位。

梅素與女朋友十分恩愛。（Instagram截圖）

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