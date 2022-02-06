足球熱話｜被體重躭誤的足球員　暴肥被炒魷新隊友誤會是看更

控制身型是運動員的重要工作之一。欠缺紀律，暴縮暴脹，等同置飯碗於不顧。

西甲前列分子西維爾數月前解僱一名球員，原因是「紀律與狀態方面，欠缺專業意識」。這名球員近期回到法甲落班，一直未有上陣，當地傳媒報道他一度超重20公斤，有隊友更誤會他來擔任其他工作，鬧出笑話。



法國小國腳格隆（Joris Gnagnon）幾年前是「潛力股」，現在名副其實變成重磅股。去年9月，西維爾宣布「炒魷魚」，指摘格隆在紀律及狀態，均欠缺專業意識。他於11月獲得法甲聖伊天提供機會，以自由身加盟，但一直未有出場。

格隆在西維爾毫無建樹，較多人記得他在友賽對利物浦的攔截，相當礙眼。（Getty Images）

及至近日，他在聖伊天的練習賽上陣，「豬膽身型」曝光。站在隊友或對手旁邊，明顯胖了一截，更難掩腰間一圈「豬腩肉」。原來格隆已經過一番努力減磅。法國媒體《巴黎人報》報道，格隆與聖伊天簽約時，被評定超重20公斤。

近期為聖伊天預備組上陣，回到十足狀態仍需要相當時間。（twitter/poteaux-carres.com）

一名不願透露身分的隊友直言，看見格隆出現在更衣室，感到錯愕，「我以為佢係看更，佢真係好肥」。格隆自此努力控制體重，近期終於可以在預備組賽事上場。

初來埗到，有隊友以為這名胖漢是看更。（twitter）

格隆在法甲雷恩出道，曾代表法國的青年隊。效力雷恩3季後，於18年夏天轉投西維爾。不過，發展未如預期，為西維爾上陣機會不多，借回雷恩的一季亦表現一般。25歲的他，仍未為聖伊天正式上陣。

格隆為西維爾上陣時，身型標準。（twitter）

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