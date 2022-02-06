C朗慶祝37歲生日指人生猶如過山車　仍有望破三大紀錄｜足球熱話

曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）日前在足總盃對英冠的米杜士堡，射失十二碼之餘，球隊最終出局收場，無疑是一大打擊。

不過這也無損C朗慶祝37歲生日，外貌和體能仍如「二字頭」的他，與女友佐真娜（Geogina Rodriguez）甜蜜慶祝。



C朗拿度周六（5日）度過37歲生日，不巧的是前一天，他在曼聯對米杜士堡的足總盃賽事中射失十二碼，「紅魔鬼」最終跟米堡踢到互射十二碼後出局。

曼聯場內場外都惡運連連，但C朗很快就收拾心情，與摯愛度過生日，他在社交媒體上傳與女友佐真娜的合照，兩人眼前是一個巨型的「CR7」蛋糕，C朗寫道：「人生就如過山車，付出努力、高速前進、趕急達成的目標、極高的要求……」無疑寫出了自己至今為止極其嚴格、同時破盡紀錄的足球人生。

C朗拿度與佐真娜慶祝生日。（Instagram）

但C朗也深明生涯之外，真正重要的事物：「到了最後，最重要的就是家庭、愛、誠信、友情和價值，這些令一切付出都變得有價值。謝謝大家的生日訊息！37歲了，還陸續有來呢。」

C朗拿度一直是球壇中，「自律」的代名詞，英國《鏡報》就重新點出他為何到37歲仍能保持如20出頭般的體格和狀態，主要還是老掉牙的兩項法則：清淡均衡飲食，及充足睡眠。

雖然C朗貼上巨型生日蛋糕，但其實他絕少吃甜食，去年的歐國盃賽前記招，他將桌上贊助商提供的可口可樂拿走、呼籲人多喝水一幕成為熱話，現實中，他除了清水之外，也絕少接觸其他飲料；C朗今季回歸曼聯後，甜品也成為「紅魔鬼」的絕唱。

C朗的葡萄牙國家隊隊友荷西方迪曾指出，這位球星的一大飲食鐵則是「吃高質和不加工食品」，主要有高品質的「超級食物」藜麥、雞蛋、蕃薯、西蘭花。

C朗拿度繼續在英超最高水平作戰。（Getty Images）

另一大重點則是休息，C朗幾乎從不睡少於8小時，他接受足球媒體《FourFourTwo》訪問時曾道：「我早睡早起，尤其是比賽之前。睡眠有助我的肌肉恢復，這十分重要。」

雖然已37歲，但C朗還未有任何要退下來的跡象，西班牙《馬卡報》則盤點一系列他有望打破的紀錄，首先是成為第一位在英超和西甲都射入100球的球員，C朗只要在英超再入8球便能做到；第二是成為最年長在英超完成帽子戲法的球員，目前的紀錄保持者是舒寧咸，2003年8月26日，他以37歲146天之齡為樸茨茅夫對保頓射入3球；第三個紀錄則是第一位在現行賽制下，6次奪得歐聯的球員，惟《馬卡報》指出以曼聯目前的發揮，或比較遙遠。