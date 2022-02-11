足球熱話｜蘇馬踢貓禍延弟弟　韋斯咸神鋒維護：種族歧視更大罪

韋斯咸中堅葛特蘇馬（Kurt Zouma）將家中小貓「當波踢」的影片日前曝光，他雖未有被英國當局起訴，但已被動保機構取走小貓，遭球會罰款之餘也失去個人贊助Adidas。

其效力低組別球會的弟弟，也因事件遭停賽，球迷對於事件意見兩極，有人認為蘇馬虐待動物受罰是自食其果，但也一片聲浪指他所受刑罰過重，認為是種族歧視。



蘇馬因「踢貓事件」，先遭球會韋斯咸罰款兩周薪金共25萬英鎊，再遭個人贊助商Adidas解除合約。其弟弟尤安蘇馬（Yoan Zouma），也遭他所效力的英格蘭全國聯賽（第5級別聯賽）球會杜根咸停賽，杜根咸發聲明指：「杜根咸足球會再次強調，我們不會容忍任何形式的殘酷對待動物行為，也完全明白許多球迷的反應。」

蘇馬踢家中小貓的影片流出後，惹上極大麻煩。（Getty Images）

英媒報道指，雖然英國警方決定不調查蘇馬踢貓一事，但有人在其家鄉法國入稟起訴這名中堅，由於法國去年大幅加重針對殘酷對待動物行為的刑罰，蘇馬一旦罪成，回鄉時可能要面對高達4年的監禁。

這起事件牽連甚廣，《天空體育》訪問韋斯咸前鋒米查利安東尼奧，他認為外界反應過激，「我當然不認同他（蘇馬）的行為，但（踢貓）真的比種族歧視嚴重嗎？過去有些球員在犯下種族歧視、被定罪後，仍能回到球場踢波，但現在人們竟要求球會解僱蘇馬、要令他失去生計。」

安東尼奧受訪時維護蘇馬：

Michail Antonio sticking out for Kurt Zouma 🫂pic.twitter.com/zTqKP9F7zz — Wyngback Soccer (@wyngback) February 10, 2022

安東尼奧的意見廣獲轉載，並引來正反兩極意見，有許多網民認為蘇馬「不過是踢了一隻貓」，認為「人應該比貓重要得多」，他遭重罰是因為種族歧視，並引用#BlackLivesMatter的標籤，呼籲球迷「支持蘇馬」，亦有人指過往蘇亞雷斯疑曾種族歧視、夏薩特也踢過球僮，後果卻遠不如安東尼奧。同時許多網民指出，一切跟種族無關，「但保護弱小動物免受傷害是英國的價值觀」。

蘇馬涉虐貓的片段：

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雖然安東尼奧維護蘇馬，但《每日郵報》報道指，蘇馬的罰款捐予動保機構RSPCA後，由於數額曝光，意外揭露蘇馬是隊中最高薪球員（約12.5萬鎊周薪），引起隊內其他球員不滿，《每日郵報》指其消息人士堅持「他的薪水沒這麼高」，但其隊內最高薪的身份卻已是鐵一般事實，韋斯咸有部份球員已向球會表明希望加薪。不過報道亦指，全隊也認同外界對蘇馬踢貓的反應過大，會一起支持他。