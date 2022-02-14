NFL超級碗｜公羊華裔球員遲友駿創歷史　中文紋身搶鏡過六嚿腹肌

第56屆NFL美式足球超級碗，洛杉磯公羊在主場面對辛辛那提猛虎，儘管第3節落後過16：20，但最終在第4節完結前的1分25秒達陣成功，最終以23：20反勝猛虎奪得錦標。更難得的是，今屆超級碗首度有華裔球員亮相，24歲的中加混血兒遲友駿，幫助公羊贏得超級碗，他賽後更向女友送上戒指求婚！



遲友駿（Taylor Rapp）成為超級碗史上首位華裔球員，為公羊正選上陣。這位負責球隊最後一道防線的自由安全衛，今場7次擒抱（tackle），並列全隊第二多，幫助公羊贏得球隊史上第二次超級碗。賽後，他更加成為主角，向女友送上戒指，跪地求婚；他為女友戴上戒指，之後兩人相擁慶祝！遲友駿贏得了冠軍指環，他的女友就得到求婚戒指。

Taylor Rapp proposed to his girlfriend after winning the Super Bowl 💍pic.twitter.com/4bzNpagqOj — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) February 14, 2022

24歲的遲友駿在美國出世，母親是來自上海的華人，父親則是加拿大人。他懂得一些中文，試過在Instagram以普通話向網民拜年，身上有中文字的紋身。遲友駿在大學時期打美式足球，在2019年的選秀次輪被公羊挑中，選秀順位為61名，是該屆第5位被選中的安全衛，也是史上最高位的華裔選手。他當時與公羊簽訂一份總值467萬美元的4年合約。

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遲友駿身高1.82米，體重94公斤，他高大有型，時常在社交網站分享上身赤裸的訓練相，手臂粗壯，腹肌顯眼，充滿男子漢的線條美，胸前的「友愛」二字結合的紋身亦十分搶鏡。他上身還有兩個中文紋身，分別是繁體字的「仁義禮智信」以及「牛轉乾坤」。他在社交網站亦分享過自己身穿李小龍主題衣服的照片。

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