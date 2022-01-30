體育熱話｜NFL官宣都「Fake News」　傳奇四分衛布雷迪否認退役

美式足球聯盟NFL官方宣布傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）退役，不過隨後據美媒指出，有匿名人士透露布雷迪已致電予坦帕灣海盜總經理Jason Licht，表示自己仍未做出退役決定。



NFL在官網及Twitter於香港時間29日凌晨宣布，44歲的7座超級盃冠軍名將布雷迪，結束22年職業生涯，但其後有消息指他仍未作出決定。

NFL在官方Twitter宣布44歲布雷迪退役消息，引起體壇哄動。（截圖）

NFL在6小時前於Twitter引述「RapSheet」消息宣布布雷迪高掛球衣，其後更接連發文並標記「#ThankYouTom」，不過在他本人出面否認前，據《USA Today》報道，其父對外表示：「Tom還未做出最終決定，通過別人來宣布這一消息，絕對是錯的。」

而布雷迪的經理人也對此否認，「Tom才是唯一可以準備表達他計劃的人。」

布雷迪持有多項NFL紀錄，包括生涯傳球84520碼，傳球達陣624次。（Getty Images）

據悉，布雷迪已致電球會總經理Jason Licht，表示自己仍未做出退役與否的決定，報道曾指他希望有更多時間陪伴妻兒。事實上，當時43歲的他在去年贏得第7個超級盃後，獲海盜隊續約4年，不過允許提前3年終止，技術上算是續約一年。

熟知NFL的傳媒其後修正消息指布雷迪仍未做出決定。（截圖）

這位戰績彪炳的四分衛曾效力英格蘭愛國者長達19年，協助愛國者9次打入超級盃決賽，並6次奪標，到前年轉投坦帕灣海盜，帶領球隊奪得第55屆超級盃。他5次榮膺賽事最有價值球員，並以43歲之齡，成為奪得超級盃最年長的四分衛。