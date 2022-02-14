NFL超級碗｜老婆「開口中」現場觀戰突然臨盆　公羊球員喜上加喜

NFL超級碗，洛杉磯公羊以23：20擊敗辛辛那提猛虎，但公羊球員雲謝弗遜（Van Jefferson）來不及與隊友慶祝，就帶女兒衝出球場，趕去醫院！原來他的妻子在觀看比賽期間作動，開始分娩，緊急送院。



公羊這一晚「好事成三」！球隊自1999年再奪超級碗，史上第二次贏得這項NFL最高殊榮。公羊的遲友駿（Taylor Rapp）成為首位在超級碗上陣的華裔球員，他賽後更向女友求婚！另一名公羊球員雲謝弗遜（Van Jefferson）更迎接他們夫婦的第二個孩兒。

公羊球員雲謝弗遜（右）雙囍臨門，贏完超級碗再迎接兒子出世。（Getty Images）

在美國時間周日晚的超級碗，雲謝弗遜的太太Samaria帶同女兒Bella入場，觀看丈夫比賽。Samaria腹大便便，她與雲謝弗遜的兒子即將出生，預產期是2月17日。在超級碗前夕，兩夫婦又緊張又興奮，25歲的雲謝弗遜說：「我非常興奮，一來我準備打超級碗，兩件大事一起發生，我為兩件事感到高興。或者我最想他（未出世的兒子）可以等一等，等到超級碗之後。」

雖然臨盆在即，但Samaria依然堅持到球場，她賽前說：「就像之前其他比賽一樣，我這個星期日一定會去，但我一直保持平靜，還要向神祈求那時不要穿羊水。我100%要去觀戰，我不要錯過任何一個時刻。在超級碗的時候，我懷孕40周，但我要100%支持丈夫。」

這場超級碗戰況跌宕起伏，公羊由最初的領先變落後，到完第4節前才絕殺反超前，贏23：20，相信Samaria也很難保持平靜。報道指，就在公羊第4節仍落後16：20時，看台上的Samaria作動，送院分娩。

【雲謝弗遜趕離球場去醫院】

Van Jefferson's wife, Samaria, went into labor during the game, per @JourdanRodrigue.



The Rams receiver grabbed his daughter, sprinted through the locker room, and is headed to the hospital right now.pic.twitter.com/m1zIYGNgSb — Front Office Sports (@FOS) February 14, 2022

公羊反勝贏得超級碗，雲謝弗遜第一時間離場，他帶同5歲的女兒Bella趕去醫院。當晚，雲謝弗遜在Instagram的限時動態公布喜訊，見到他抱住個初生的嬰兒，並留了「x2」的字眼。《ESPN》表示，雲謝弗遜在周日晚7時贏得超級碗，到晚上9時17分就迎接第二個孩子出世。