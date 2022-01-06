體育熱話︱美國NFL球員失控暴走　曾用假針卡被禁賽　生涯或完結

美國NFL有球員比賽期間失控引發爭議，這位球員更被揭「案底纍纍」，曾使用假疫苗接種證明，職業生涯或因此完結。



坦帕灣海盜球員安東尼奧布朗（Antonio Brown）日前鬥紐約噴射機時，在比賽第3節被總教練要求上陣，卻兩度拒絕。

之後雖然一度有隊友上前勸阻，但他突然「發難」衝進場內，脫去裝備、把球衣拋到觀眾席上，並光着身離開球場，臨走前還跟觀眾揮手道別。坦帕灣海盜主帥賽後受訪時，直言布朗已非球隊成員，並不回答所有跟他有關的提問。

外國媒體指，布朗自認為腳踝有傷，因此不想上陣；但教練覺得他健康無虞，更稱布朗只是一味拒絕，沒有說明原因。教練當時威脅布朗不出場就離隊，誰料布朗「自己炒自己魷魚」。

布朗上半場表現未受影響，受傷一說備受質疑。（美聯社）

不過布朗有傷的說法難以服眾，雖然他賽前錯過球隊練習，但上半場他有出場，看起來跑動亦沒受傷勢影響，完成了3次接球、推進了26碼。

這位球員更有相當多「前科」，他曾經被指控性騷擾及強姦，2020年亦一度因服食毒品後偷竊而坐監。上個月布朗更鬧出風波，因購買及使用假疫苗接種證明，而被NFL停賽3場。相信自今次事件後，他的職業生涯經已完結。

Here is the video from #Bucs WR Antonio Brown... leaving the field and saying goodbye. pic.twitter.com/EaR0jRqcs3 — Ian Rapoport (@RapSheet) January 2, 2022