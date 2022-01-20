體育熱話｜NFL問題球員當街「露械」　裸闖幼稚園再襲警（有片）

美國NFL近日出現一件百思不得其解事宜，效力布朗隊的球員麥道威爾（Malik Devon McDowell）被發現大庭廣眾裸跑，更衝進一所幼稚園。



2017年酒後駕駛加夜店鬧事被捕，2019年犯下毆打罪，2022年麥道威爾再有「新搞作」。近日這名NFL球員被發現先在沙灘裸奔，今年25歲的他身高1.98米，在街上裸奔肯定會吸引不少目光。其後他「興起」繼續一絲不掛在街上跑，並衝入一所幼稚園。

真的一絲不掛在街上跑。（影片截圖）

事件驚動校內老師立即報警，警察速速趕到現場與麥道威爾對質，惟後者大發雷霆開始亂拳攻擊，終驚動6名警察包圍才能把他制服。麥道威爾2017年在NFL選秀第2輪獲西雅圖海鷹選上，不過他在訓練營前就遭遇傷病麻煩，然後犯下刑事案件，完全沒為海鷹出賽。

麥道威爾2022「新搞作」（去片）

Brown’s Malik McDowell is down bad 😬



I’d say it was shocking if there weren’t at least 2 other videos of him attacking cops within the last 4 years.



It is believed somebody slipped him something prior to this incident. pic.twitter.com/DzQfvj7wxC — Sevach (@SeriouslySevach) January 20, 2022

今次麥道威爾的奇怪舉動叫人難以理解，他的辯護律師只好表示：「他可能吃了些不明物體，導致出現一些怪異行為。」