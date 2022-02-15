郭晶晶教整雪花酥陪你過情人節　老公霍啟剛攞正牌偷食｜體育熱話

中國前跳水名將郭晶晶趁情人節在微博發影片，是她跟丈夫霍啟剛教大家整雪花酥。郭晶晶表示去年有朋友送雪花酥給她吃，她覺得幾美味，就研究在家中自製。成功過幾次後，她決定在鏡頭前大展廚藝，分享烹調方法。
郭晶晶不時會在微博分享生活點滴，她在農曆新年前跟丈夫霍啟剛拍片教整雪花酥，趁情人節發布。她寫：「年前還做了一些雪花酥，選擇在今天分享快樂給大家！祝大家在今天的情人節和明天的元宵，甜甜蜜蜜，人月團圓！祝大家節日快樂！」
+5
郭晶晶擔大旗，基本上負責所有烹調過程，霍啟剛就負責在旁講解及偷食。要造雪花酥，材料包括50克的牛油、150克的棉花糖、50克的奶粉、乾果、果仁及餅乾就適量；片段中提到，最好選擇較細粒的棉花糖，方便煮溶。
郭晶晶先用慢火煮溶牛油，之後加棉花糖落去，繼續用細火；如果用大火的話就很容易燶！棉花糖完全溶解後，加入奶粉及熄火。之後，加入餅乾及果仁再攪拌，不斷翻少，直至它們都黏在一起。正當郭晶晶戴手套，準備擠製它們時，霍啟剛就出手偷食！
郭晶晶反覆擠壓餅乾及果仁，在上面灑少許奶粉，放入雪櫃冷藏，等它們完全硬及乾了，就可以切粒。霍啟剛在片中表示，製作過程很方便，不用30分鐘。
郭晶晶拍住霍啟剛包餃子超甜蜜 講起新年派利市又尷尬又回味郭晶晶親自幫兒子縫背囊獲網民讚貼地：不像其他闊太隨便就Gucci政壇諸事町｜霍啟剛郭晶晶一家大細遊農莊賞花 籲支持本地花農傳郭晶晶當年獲贈近5400呎北京四合院作聘禮 位置極佳市值四億霍啟剛孖郭晶晶一齊搭電車勁貼地 提醒市民要享受慢生活體育熱話｜馬龍重提訪港之旅 香港市民熱情 郭晶晶都冇靚位霍啟剛感謝郭晶晶支持 贏選戰靠團隊如何詩蓓奪金︱立法會選舉立法會選舉｜霍啟剛拉埋郭晶晶幫手拉票 卡通版夫婦獲網友大讚