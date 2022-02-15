郭晶晶教整雪花酥陪你過情人節　老公霍啟剛攞正牌偷食｜體育熱話

中國前跳水名將郭晶晶趁情人節在微博發影片，是她跟丈夫霍啟剛教大家整雪花酥。郭晶晶表示去年有朋友送雪花酥給她吃，她覺得幾美味，就研究在家中自製。成功過幾次後，她決定在鏡頭前大展廚藝，分享烹調方法。



郭晶晶在微博放片，教網民整雪花酥。（微博）

郭晶晶不時會在微博分享生活點滴，她在農曆新年前跟丈夫霍啟剛拍片教整雪花酥，趁情人節發布。她寫：「年前還做了一些雪花酥，選擇在今天分享快樂給大家！祝大家在今天的情人節和明天的元宵，甜甜蜜蜜，人月團圓！祝大家節日快樂！」

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郭晶晶擔大旗，基本上負責所有烹調過程，霍啟剛就負責在旁講解及偷食。要造雪花酥，材料包括50克的牛油、150克的棉花糖、50克的奶粉、乾果、果仁及餅乾就適量；片段中提到，最好選擇較細粒的棉花糖，方便煮溶。

郭晶晶拍住霍啟剛包餃子超甜蜜 講起新年派利市又尷尬又回味

最後一起試食製成品。（微博）

郭晶晶先用慢火煮溶牛油，之後加棉花糖落去，繼續用細火；如果用大火的話就很容易燶！棉花糖完全溶解後，加入奶粉及熄火。之後，加入餅乾及果仁再攪拌，不斷翻少，直至它們都黏在一起。正當郭晶晶戴手套，準備擠製它們時，霍啟剛就出手偷食！

趁郭晶晶戴手套，霍啟剛偷食。（微博）

郭晶晶反覆擠壓餅乾及果仁，在上面灑少許奶粉，放入雪櫃冷藏，等它們完全硬及乾了，就可以切粒。霍啟剛在片中表示，製作過程很方便，不用30分鐘。