政壇諸事町｜霍啟剛郭晶晶一家大細遊農莊賞花　籲支持本地花農

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今早（29日）一家大細到元朗一農莊賞花，支持本地花農。他上傳照片到社交專頁，其妻郭晶晶及兩女兒亦一同置身花海之間，相當開心。



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霍啟剛今日於Facebook專頁發文，表示上午與家人同遊元朗農莊。他說，疫情令本地花農損失慘重，今日特意到場支持，又呼籲市民也多多支持本地花農。他表示，新年願望是政府順應民意，實行疫苗通行證並盡快有限度地重開各場地，提振市道。

霍啟剛上載照片大曬享天倫之樂，他與其妻郭晶晶還有兩名女兒一行四人置身於大型粉色、紫色的花海之間，隔着口罩亦能感受到燦爛的笑容，相當歡樂。

政府早前宣布取消年宵花市，花農惟有變陣，尋求其他出貨平台。元朗就有花農開放農莊予公眾參觀，更設日本主題打卡位，入場人士可以即場買花。另亦有花農選擇租用臨時地舖，及降低鮮花定價望可薄利多銷。