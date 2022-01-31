郭晶晶親自幫兒子縫背囊獲網民讚貼地：不像其他闊太隨便就Gucci

前「跳水皇后」郭晶晶和老公霍啟剛雖然均為社交界名人，又有地位又有錢，但仍喜歡過平凡的生活，早前除了一去搭電車之外又齊齊親身支持本地花農到農莊賞花，表現貼地獲外界讚賞。郭晶晶日前在「小紅書」上拍片公開自己親自縫兒子舊背囊的片段，面前盡顯好媽媽的一面獲網民大讚：「真的是闊太圈的清流！」



霍啟剛、郭晶晶及兒子。(霍啟剛微博圖片）

郭晶晶在片段中表示，因為大仔要去冬令營爬山，因此幫他在藍色的舊背囊背帶上加個扣：「如果去爬山或做戶外運動的時候背着，肩帶很容易從兩邊掉下去，所以我剛剛在之前比較舊的包上面剪下來縫在這個帶子上，那他背的時候就可以扣上不會從肩上滑下去！」她笑言自己非常喜歡改衣服做手工，以前更曾經想過要做一名裁縫！

郭晶晶親自為兒子改造背囊。（小紅書：郭晶晶）

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她又解釋自己之所以不買一個新背囊給兒子，是希望能夠令他學會要盡量節儉的道理：「我認為小孩的價值觀不是可以靠學校的知識或者平日家常說教就能夠培養的，是從生活點滴言傳身教去累積建立起來的。讓孩子認識能修的同時就不要隨便換，要懂得盡量節儉不揮霍的道理，也是培養正確價值觀之中很重要的一部分。」

郭晶晶慳家的一面獲網民大讚非常難得：「不像其他闊太們隨隨便便就Gucci Prada」、「賢妻良母」、「已經是豪門太太依然樸實」。

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