歐聯｜利物浦銅牆鐵壁作客保不失　雲迪積克頂級表現成關鍵

利物浦後防大將雲迪積克，經歷膝部重創後，看似不復當年勇，然而利物浦歐聯16強首回合作客國際米蘭一戰，這名荷蘭中堅以行動表現自己依然是頂級守將，交出亮眼數據外，更獲選為今仗最佳球員。



利物浦歐聯16強首回合作客國際米蘭，法明奴及沙拿各建一功，兩球淨勝對手。紅軍造訪聖西路力保不失，隊長雲迪積克功不可沒，這名荷蘭中堅今仗錄得7次解圍﹑5次爭頂成功，全場未被對手突破的誇張紀錄。

利物浦小將意外正選登場破紀錄 名宿盛讚非池中物

雲迪積克發揮穩定，是利物浦的定海神針。（Getty Images）

國際米蘭下半場取得不少攻勢，迪斯高一度單刀破網惟他越位在先，其後迪斯高再有機會突破利物浦防線，雲迪積克立即回防「食身位」，加上迪斯高控球稍稍離身，艾利臣輕鬆出迎沒收。

雲迪積克及時回防，成功阻止迪斯高的單刀機會。（Getty Images）

雲迪積克今仗牢不可破的表現，令國米鋒將吃盡苦頭，拿達路馬天尼斯及杜費斯等單對單亦「無符」。這名30歲的荷蘭中堅賽後獲選今仗最佳球員，他表示早已預料不斷受壓，一眾隊友的努力沒有白費，「這是歐聯的作客賽事，受對手壓力在所難免，這是我們賽前早已預料，而隊友們今仗在防守上有出色的表現，我們值得在今場取勝。」

在雲迪積克的帶領下，連拍檔干拿迪亦有穩健的表現，英格蘭名宿里奧費迪南盛讚二人表現，「歐聯戰至淘汰賽階段，作客做好防守往往是重點，利物浦今仗做到了，兩名中堅的表現超卓，就算一段時間不斷受壓，他們依然力保不失，或是這個賽果他們（利物浦）也感到有點驚訝。」

雲迪積克賽後獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

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