歐聯︱麥巴比領PSG勝皇馬賽後再有驚喜　完美西班牙文受訪有玄機

歐聯16強矚目大戰巴黎聖日耳門（PSG）對皇家馬德里，盛傳季尾約滿將成為銀河艦隊一員的麥巴比閃耀全場，他不止一箭定江山領軍擊敗強敵，賽後接受西班牙傳媒訪問，一口流利西班牙語，令記者相當驚訝。



麥巴比當選今仗最佳球員。（Getty Images）

流利西班牙語嚇親記者

季尾約滿PSG的麥巴比，很大機會今夏自由身加盟皇馬，今場比賽對他別具意義。賽後接受西班牙電視台Movistar+訪問，竟以流利西班牙語回答，令訪問他的記者有點意外。西班牙《阿斯報》指出，他的西班牙語發音帶有阿根廷腔，相信是他的隊友所致。

當被問到這場比賽會否影響他的前途，麥巴比斬釘截鐵地說，「不會。我知道自己正效力世上其中一支最優秀球隊。今季餘下時間我也會付出所有，我尚未決定自己的前途。」

麥巴比為PSG一箭定江山，歐聯16強首回合1：0擊敗皇馬。（Getty Images）

突然黎明上身變金句王

他很開心在王子公園球場獲勝，已準備好次回合作客一仗。即使對手是皇馬，也不例外，「人們談論我很正常，我很開心自己是PSG一員，為晉級我會付出一切。」全場球迷高呼他的名字，麥巴比當選今仗MVP，他已在想3月9日的次回合作客比賽，「像皇馬那樣的球隊不會放棄戰鬥，就算首回合踢得不好，他們下一仗一定會有不同踢法。我們一定要好好準備。」

PSG在法甲榜首目前有13分優勢，皇馬在西甲僅較次席的西維爾領先4分，PSG顯然有較大空間備戰次回合。對於未來，他仍未有明確答案，更突然變身黎明連爆金句，「我想專注在足球上。話已說得夠多，每個人都知道一點什麼，每個人都是說了等於沒說。真相就是，我正專心幫助球隊。3月9日我們會再次證明。我在PSG過得很快樂，不用等待至2月某天我才知道，自己正效力全球最佳球隊。」

西班牙傳媒再三追問，想從他口中窺探加盟皇馬虛實，不料遇上早有準備的麥巴比大玩「語言藝術」。事實上，單從他苦練西班牙文至流利程度，早已說明一切。