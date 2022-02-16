歐聯｜美斯射失12碼平尷尬紀錄　高圖爾斯道出球王最大破綻

美斯在周二晚的歐聯16強首回合，代表巴黎聖日耳門主場對皇家馬德里。他在62分鐘主射12碼「宴客」，被對方門將泰拔高圖爾斯撲出，未能為主隊開紀錄，幸好基利安麥巴比補時絕殺，助PSG先拔頭籌。



外國傳媒統計，這次是美斯在歐聯第5次射失12碼，追平法國名將亨利的紀錄，並肩歐聯史上錯失12碼最多的球員。這次也是美斯第23次在歐聯操刀12碼，超越C朗成為在歐聯賽場射12碼次數最多的球員。此外，這次美斯首次對皇馬射失12碼，之前美斯對皇馬6次射12碼全中。

美斯在歐聯16強12碼「宴客」。（Getty Images）

這場歐聯比賽如攻防戰，皇馬陷於捱打，若非麥巴比補時絕殺，相信今場的最佳球員肯定是皇馬門將高圖爾斯，他全場作出8次撲救，包括救出美斯的12碼。高圖爾斯賽後表示，撲出美斯的12碼是勤力加幸運的成果，他說：「由他踢巴塞隆拿的時候，我已經研究過他很多球12碼。」

高圖爾斯撲出12碼後與皇馬隊友慶祝，美斯就很失落。（Getty Images）

高圖爾斯撲向自己的左邊，救出美斯的12碼。（網上片段截圖）

這位比利時門將續說：「他射過很多12碼，所以都幾難估得中，但他選這邊（美斯的右邊、即是門將的左邊）時射失了幾次，所以我就博他射我左邊。或者他可能選擇射中路，例如他對萊比錫的一球。我只是跟自己說『好吧，我們就撲左邊』，跟住我作出了一次精彩的撲救。」

在今場之前，美斯對上5次射失12碼的位置，大部分都是射右邊而失。（Twitter）