麥巴比以一敵二絕殺「新東家」　皇馬安察洛堤：佢無人能阻｜歐聯

歐聯16強首回合，巴黎聖日耳門（PSG）靠基利安麥巴比94分鐘絕殺，主場以1：0贏皇家馬德里先拔頭籌。皇馬主帥安察洛堤坦言，麥巴比無人能阻，大讚對方是歐洲球壇的最佳球員。盛傳麥巴比季尾會以自由身轉投皇馬，他賽後再回應去向問題，堅稱還未決定下一站。



麥巴比在關鍵時候站出來，為PSG奠勝。（Getty Images）

這場攻防戰中，主場的PSG形勢佔優，但遲遲未開紀錄，美斯的12碼也被皇馬門將泰拔高圖爾斯撲出。直至補時4分鐘，PSG在左路策動，尼馬後腳傳球，麥巴比邊路發難，面對盧卡斯華斯基斯及艾達米列達奧的防守，他以一敵二，從兩人之間找到空位突入禁區，費達歷高華維迪來遲一步，麥巴比射入，為PSG奠定勝局，先下一城。

麥巴比射破「大細龍門」。（Getty Images）

皇家馬德里主帥安察洛堤也心服口服，他說：「麥巴比是歐洲球壇最好的球員。麥巴比無人能阻，我們已經盡力控制住他。艾達米列達奧已經做得很好，但麥巴比就是個能夠靈光一閃的球員。」

麥巴比被選為今場最佳球員。（Getty Images）

23歲的麥巴比與PSG今夏約滿，他未有續約，未定去向，但盛傳他最大機會以自由身加盟皇馬。賽後，有記者問他是否想在新東家面前顯威風，令皇馬留下深刻印象，他澄清：「我還未決定下一站，我現在是為PSG比賽，PSG是全球其中一間最好的球會。這場比賽會不會影響我的未來？不會的，因為我都未有決定。我只想全力以赴，再看看下季會怎樣。」

面對記者的追問，麥巴比再補充：「怎樣不理會（轉會）？這是很容易的，就是踢波。我們問了太多問題，說了太多東西。我們講了PSG又講皇馬，這是兩間大球會。我現在是PSG球員，我一直十分開心。」