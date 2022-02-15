足球熱話｜國際米蘭後衛誤踏紅線　意粉加雞肉被隊友強烈譴責

意大利人對自己的飲食文化十分堅持，據說聽聞有人把菠蘿加為薄餅餡料，會相當嬲怒。另一款主食是意粉，同樣神聖不可侵犯。
去年轉會到國際米蘭的荷蘭國腳杜費斯受訪時提及近日不慎「玉意」，被隊友圍攻，原來是在意粉中加料。
杜費斯（Denzel Dumfries）在去年歐國盃成名，分組賽射入2球，入選分組賽最佳陣容，獲得應屆意甲盟主國際米蘭青睞。
這名荷蘭國腳首季在國米出場時間穩定，而且在意甲已射入3球。融入球隊順利，融入當地則尚要時間。他在明晚歐聯16強首回合主場對利物浦前，接受歐洲足協電視訪問，談及兩星期前炮製「辱意」。
「我食青醬（pesto）意粉，加咗雞肉，隊友一秒嬲咗」，杜費斯笑說，「佢哋覺得我侮辱意粉，我以後唔會喇」。查看網上食譜，青醬以蘿勒葉、巴馬芝士、松子、蒜製成，沒有加入任何肉類。
歐聯淘汰賽將於今晚展開，而國際米蘭將於明晚登場。杜費斯強調加盟新東家，短短半季進步良多，個人而言學習了不少知識，對於球隊亦充滿信心。
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