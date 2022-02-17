北京冬奧｜花式溜冰禁藥案解決無期　「袋住先」方案火炬代獎牌

北京冬奧花式溜冰團體賽，因俄羅斯奧委會大熱門華麗娃（Kamila Valieva）鬧出禁藥風波，頒獎禮臨時取消。

奧運快完結，問題「有排搞」，奧委會想出「袋住先」方案，安撫其他得獎隊伍。



花式溜冰團體賽頒獎禮舉行前夕，國際奧委會突然取消，及後公布涉及法律問題而延期。事情演變成俄羅斯隊的華麗娃，藥檢呈陽性反應。

華麗娃在團體戰中兩度完成四周跳，寫下歷史，事後卻掀起禁藥風波。（Getty Images）

華麗娃雖然獲國際體育仲裁法庭開綠燈，批准繼續在今屆冬奧出賽，但問題未解決。國際奧委會決定華麗娃參賽的項目，頒獎禮一律延後，待禁藥事件有最終裁決。

一人一火炬「袋住先」，收唔收貨？（Getty Images）

團體賽三甲依次為俄羅斯奧委會、美國及日本。《美聯社》報道國際委奧會（IOC）會長巴赫（Thomas Bach）近日一次私人會面中，重申IOC立場。如有華麗娃領獎的情况，一律不舉行頒獎禮。

對於團體賽的獎項，巴赫提出以北京冬奧火炬暫代獎牌，送給美國及日本的得獎隊伍成員。報道指美國隊職員已把火炬交給得獎選手。

日本隊主將坂本花織在團體賽中出力，為日本奪得銅牌，但暫時無牌到手。（Getty Images）

IOC發言人阿當斯今日證實美國花式溜冰隊與巴赫會面，未有披露細節。他又指日本奧委會已接受IOC提議。對於有報道指美國不滿如此「袋住先」方案，阿當斯強調巴赫希望與運動員親自對談，聆聽選手的感受，「會長本身也是奧運金牌得主，最好是聽聽他們所想，不要揣測」。

國際奧委會會長巴赫，向美國及日本隊送出火炬。（Getty Images）

華麗娃在花式溜冰個人賽短節目領先，若然今晚（17日）自由滑後位列三甲，頒獎禮將不會舉行。