北京冬奧｜花式溜冰奏起經典舞曲　小鳳姐曾翻唱改編觀眾必有共鳴

北京冬奧女子花式溜冰昨晚（16日）上演短節目，份屬今屆後半段焦點。除了看各國選手力追俄羅斯美少女軍團，也有其他驚喜。這一個，應是香港觀眾限定。
中段出場的阿塞拜疆代表，選用一首相當有活力，感覺歡暢的舞曲。碰巧看到直播，一句「有請小鳳姐」，應聲彈出！
短節目30名選手分5組出場，賽前視為熱門的3名俄羅斯奧委會運動員，均在最後一組出場。排在第4組最後一人上陣的阿塞拜疆代表莉亞波娃（Ekaterina RYABOVA），曲風跟大部分選手不同，不感哀怨，節奏明快，令人感覺歡愉。她在短節目排16位，將亮相明晚舉行的自由滑項目。
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⬇⬇⬇莉亞波娃去年11月比賽以《Mambo Italiano》演出⬇⬇⬇
短節目首6名運動員：
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莉亞波娃在選取一首上世紀五十年代作品《Mambo Italiano》，由意大利影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）主唱版本，曲風與曼波舞的音樂類近，令人聞歌起舞。此曲不久填上華語歌詞，變成《叉燒包》，由外號「噴火女郎」的國語片演員張仲文獻聲。
港人熟悉的《叉燒包》，該數徐小鳳翻唱版本。周星馳主演的電影《上海灘賭聖》以「小鳳姐」版本，配入舞蹈，令人印象深刻。
「叉燒包」節奏輕快，令人「忍唔住郁」，冰上世界早有識貨之人。俄羅斯世界冠軍，不時出現性感造型的「大姐姐」圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）在2016-17賽季的表演節目選曲，便採用《Mambo Italiano》另一個編曲版本。
北京冬奧花式溜冰報道：
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