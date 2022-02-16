北京冬奧︱朱易沒跌倒但出局　今次不哭並笑說：只想快樂滑下去

北京冬奧女子花式溜冰賽場，全球關注受禁藥醜聞困擾的俄羅斯小妮子華麗娃（Kamila Valieva），沒有多少人留意之前在團體賽一再失手倒地鬧得滿城風雨的中國入籍女將朱易，讓她終可自在地在冰上表達自己。

周二（15日）晚上演的短節目（short programme），朱易沒有跌倒，成績在30位選手中排倒數第四，未能晉級決賽。今次她沒有再哭，笑着說：「只想繼續滑下去。」



朱易出戰女子花式溜冰個人賽，她在短節目中名列尾四，未能晉級。（Getty Images）

19歲的朱易在美國加州出生，是中國歷來第一位花式溜冰入籍選手。2018年初她在美國花式溜冰錦標賽新人組封后，同年轉籍中國，加入由前世界冠軍陳露執教的集訓隊，2019年賽季開始代表中國出賽。

跟所有運動一樣，花式溜冰按實力稱王，強國來來去去只有俄羅斯、美國和日本等幾個大國，冬季奧運這個最華麗舞台雲集全球多國選手，同一個溜冰場，選手水平可以相差很遠。這一點，比賽之前，大家已經心知肚明。單看出場次序，便可了解——初賽短節目需要做一系列指定動作，30位參賽選手分5組出場，獎牌呼聲最高的3位俄羅斯選手全部在最後一組，代表中國的朱易身處第2組，排第12位出場。

點圖睇：朱易個人賽圖輯

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美國花式溜冰隊陣中向來不乏華裔好手，今屆男子個人賽金牌得主陳巍、感染新冠肺炎未能出戰個人賽的周知方，女子選手劉美賢、陳楷雯均為代表人物。朱易本身名氣不高，在美國成績亦不算突出，出戰冬奧突然人氣急升，尤其是因為一再在團體賽短節目和自由滑比賽時跌倒，成為外界廣為談論的焦點，飽受批評和指摘，實在有欠公道。

畢竟殘酷的現實是，她的水平與世界頂級選手有大段距離，而且此差距絕對無法短期內縮窄。一看分紙，朱易的短節目動作難度底分（即是完成所有難度動作的基本分數，開賽前已向大會提交）只有24.42，相對首名晉級華麗娃全場最高的37.71分差一大截。

朱易VS華麗娃的分紙

正如為今屆冬奧花式溜冰進行電視評述的國際技術專家李芷菁所言：「波係圓嘅，冰係跣嘅」，失手跌倒在溜冰場上是平常事，強如日本冰王子也會摔倒，當然分別是他在挑戰最高難度的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），不變的是，所有選手也是在挑戰最好的自己。

朱易也不例外，她昨晚初出賽時，面容明顯相當緊張，中段三組難度較高跳躍動作悉數完成後，開始放鬆地笑着享受比賽。即使3周後內點冰跳（3F）周數不足被扣分，3周後內跳接2周後外點冰跳（3Lo+2T）未能完成被打交叉得零分，今次她沒有再摔倒，一臉滿足地完成比賽。

朱易等待評分時動作多多，笑着派心心和飛吻。（美聯社）

在等待評分時，一路開心地在鏡頭前做動作，派心心和飛吻。總得分53.44，最終在30位選手排第27，緣盡決賽。按規定短節目中排名前24位選手，可晉身決賽自由滑項目，今屆或受華麗娃禁藥事件影響，大會讓排名前25位女子選手晉級，朱易以3.55分差距被淘汰。

她欣然接受賽果，沒有變臉。賽後她憶述今屆冬奧之旅，先說：「我最近第一跳成功率不太行，在場上跳完後就放開了，對自己說快樂地滑下去吧。」朱易團體賽接連失手後在鏡頭前大哭，她對自己十分不滿，「很傷心，覺得特別丟人。」網民一度對她大肆抨擊，朱易索性不看，「我告訴自己不要管網上的評論，做好自己就行，專注於每天的訓練中。」

家人、隊友溫言鼓勵，她也會畫畫減壓，幫助她度過難關。她直言，中國女子個人項目目前整體水平不高，但她和其他隊員都希望表現得更好，「我想說，我就是個普通的女孩子，我愛中國，能代表中國隊參賽很榮幸。我想在中國隊繼續滑下去，展現更好的自己。」

點圖睇：溜冰場外的朱易

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點圖睇：中國花式溜冰美少女朱易