北京冬奧｜華麗娃禁藥風波首名晉級自由滑　壓力爆煲淚灑賽場

今屆冬奧屢見爭議事件，最矚目的莫過於俄羅斯15歲花式溜冰金牌大熱華麗娃的禁藥風波。個人賽短節目今晚（2月15日）上演，華麗娃在比賽前夕獲准開綠燈出場，面對巨大壓力，她以82.16分排首名晉級，但完成整套動作後，不禁淚灑賽場。



關於華麗娃的禁藥風波：

華麗娃（Kamila Valieva）從去年年尾的藥檢中發現含有醫治心絞痛藥物曲美他嗪（trimetazidine），事件引起牽然大波，從早前團體賽衽俄羅斯奪得金牌後取消頒獎禮開始，華麗娃能否出戰個人賽一直成疑。直至比賽前夕即情人節當天，她才獲准出賽，她解釋，禁藥成份與他有心臟病的爺爺有關。

華麗娃面對巨大壓力。（Getty Images）

今晚個人賽短節目，華麗娃在最後一個分組登場，她的「大絕」三周半跳略有失誤，但未有影響全套表演，最終奪得82.16分，排名第一。15歲的她面對巨大壓力，完成整套動作後，她忍不住淚灑賽場。

至於她的兩名隊友托路素娃和舒查巴高娃，分別以80.20分及74.60分，排名第2及第4，值得一提是托路素娃出現失誤，令俄羅斯未能包辦前三名殺入自由滑。反而日本的坂本花織，表現僅得一讚，她整套動作非常穩定，最終奪得79.84分，驚喜殺上第三。

至於中國入籍兵朱易，她從團體賽失利頻頻的狀況調整過來，今晚雖未跌倒但仍見瑕疵，最終以53.44分排名27，未能晉級自由滑。

華麗娃淚灑賽場。（Getty Images）

舒查巴高娃表現穩定，但因難度不及華麗娃，未能排名第一。（Getty Images）

托路素娃出現失誤，名列第四。（Getty Images）