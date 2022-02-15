北京冬奧｜華麗娃辯解藥檢陽性原因曝光　或源自與祖父共用水杯

飽受禁藥醜聞困擾的15歲俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃（Kamila Valieva）昨日獲准參加今晚舉行的冬奧比賽。外國傳媒披露，華麗娃解釋藥檢陽性，可能與祖父共用水杯有關。
華麗娃在去年12月25日提交的樣本，在上周的化驗結果中對心臟藥物成分trimetazidine呈陽性，她即向俄羅斯反禁藥組織上訴得直，解除禁賽令，但國際奧委會再向國際體育仲裁法庭上訴，最終國際體育仲裁法庭在昨日宣布華麗娃可以繼續參加冬奧。
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英國《BBC》問到國際奧委會成員Denis Oswald，他透露：「華麗娃解釋是，被祖父服用的藥物所污染了。」華麗娃的祖父有服用心臟藥物。
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有俄羅斯報章引述華麗娃的律師Anna Kozmenko，後者透露更多詳情：「（藥物）可能經過不同的方法進入她的身體。舉例說，她的祖父飲水，留了一些口水在杯內，跟住她又用了這隻杯。又或者，藥身沉積在杯底，然後運動員喝了。」
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