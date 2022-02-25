烏克蘭「遠射王」獨步歐洲　無人防守送上精準一擊｜歐霸淘汰賽

烏克蘭前鋒馬利路夫斯基絕對稱得上是當今歐洲球壇的「遠射王」！在周四晚的歐霸盃淘汰圈附加賽，阿特蘭作客以3：0大勝奧林比亞高斯，兩回合計大勝5：1晉級。在國家陷入危難之際，馬利路夫斯基這場比賽梅開二度，其中3：0的入球是一記精彩的遠射，他今季各項賽事已經射入7球禁區外的遠射。



比賽的69分鐘，阿特蘭大攻勢，後備上陣的謝利美保格出到禁區外控定，橫傳予無人看管的馬利路夫斯基（Ruslan Malinovskyi），這名身穿18號球衣的烏克蘭射手，左腳一控，再拉弓抽射，皮球直飛入網，奧林比亞高斯門將飛到盡也鞭長莫及。馬利路夫斯基攻入今場個人第二球，幫阿特蘭大贏到3：0完場，加上首回合贏2：1，總比數以5：1晉級。

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奧林比亞高斯實在太大意，竟然沒有派人加緊看管，因為馬利路夫斯基在禁區外比身處禁區內更危險！論禁區外的遠程炮把握力，馬利路夫斯基絕對稱得上為歐洲球壇第一人。他今季在聯賽及盃賽攻入9球，當中7球來自禁區外遠射，是今季歐洲五大聯賽中，遠射入球最多的球員。7球遠射入球中，5球來自意甲，歐聯及歐霸盃各一。

馬利路夫斯基慶祝入球。（Twitter）

難道馬利路夫斯基有預感今場會入波？他預備了一件別出心裁的底衫，用來慶祝入球。當他在66分鐘射入一記中距離入波、為阿特蘭大領先2：0後，他拉起球衣，露出寫上「No war in Ukraine（烏克蘭不要戰爭）」的底衫，祈求烏克蘭和平，其他隊友跟住與他相擁慶祝及打氣。不知是球證看不到，還是對反戰訊息網開一面，馬利路夫斯基並沒有被罰黃牌。

"No war in Ukraine."



Ukrainian international Ruslan Malinovsky with a message under his jersey after scoring for Atalanta tonight.#UEL pic.twitter.com/r2Tu5AZiqM — Virgin Media Sport (@VMSportIE) February 24, 2022

【全場精華片段】