歐霸｜費倫托利斯頻頻失機賽後情緒爆發　沙維：信心問題

歐霸盃淘汰賽今屆實行新玩法，由歐聯「降呢」的巴塞隆拿在附加賽遇上拿玻里，首回合在魯營主場出戰，可惜只能打成1：1平手。巴塞今仗派出「英超鋒線」攻堅，費倫托利斯卻變成「大嘥鬼」，全場失機頻頻，賽後不禁情緒爆發。



巴塞隆拿20年來首次在歐聯分組賽出局，轉戰歐霸盃，卻遇上意甲的拿玻里，爭入16強。首回合在巴塞主場上演，主帥沙維派出「全英超」的攻擊組合，由奧巴美揚配合費倫托利斯及阿達馬查奧爾，3人不約而同在冬窗加盟。

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阿達馬查奧爾夥拍另外兩名前英超兵為巴塞攻堅。（Getty Images）

魯營出戰，巴塞今仗佔盡優勢，佔近7成的控球率及合共21次攻門，巴塞攻勢多惟欠威脅，僅得5次中目標攻門，反觀拿玻里4次攻門全中目標，並在29分鐘由施連斯基近射建功領先。

費倫托利斯必定是今仗的「大嘥鬼」，這名前曼城翼鋒不乏機會，全場錄得9次射門，其中7次偏離目標﹑1球被封，命中目標的1球，就是59分鐘射入追平的12碼。托利斯錯失不少良機，上半場半單刀跣腳射上看台，末段更另有一次黃金機會，托利斯無人看管，第一時間熨射，可惜同樣高出。

費倫托利斯今仗錯過不少入球機會。（美聯社）

巴塞未能主場取勝，費倫托利斯賽後十分自責，完場哨子聲響起後，他的情緒爆發，以球衣掩臉流下男兒淚，隊友看見這一幕立即上前安慰。

費倫托利斯賽後情緒爆發，隊友隨即上前抱緊處理。（Twitter截圖）

縱然托利斯浪費不少機會，沙維賽後肯定他的付出，認定只是信心的問題，「費倫是一個自我要求甚高的球員，他必定不滿意今天表現，給他一點時間，當他更有信心的時候，他的入球將會源源不絕。」巴塞社交網站亦有發文鼓勵托利斯，表示沒有人懷疑他的能力。

托利斯全場9射僅得1球中目標，他亦顯得十分失望。（美聯社）

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