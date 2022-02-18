歐霸｜夏蘭特缺態缺席　格拉斯哥流浪乘虛而入作客破多蒙特

多蒙特「神鋒」艾寧夏蘭特因為狀態不足，沒有披甲主場鬥格拉斯哥流浪。「蜜蜂兵團」缺少皇牌主將，機不可失，由荷蘭名宿雲邦賀斯領軍的流浪，作客4：2擊敗多蒙特。
跌落歐霸的多蒙特與格拉斯哥流浪爭奪16強席位，「蜜蜂兵團」首回合主場出擊，主帥馬高路斯（Marco Rose）賽前確認夏蘭特缺態，今仗將不會披甲上陣，改由馬倫攻堅。
上半場末段，多蒙特中堅薩加度禁區內犯手球，流浪由達華尼亞38分鐘主射12碼中鵠，客軍其後一次角球攻勢，阿里布頭槌二傳，摩尼路斯伏兵遠柱加一腳送入空門，3分鐘內連下兩城。多蒙特的惡夢未完，換邊初段，曾效力錫菲聯的隆特史譚禁區外勁射破網，49分鐘領先至3：0。
11分鐘連失3球，多蒙特終於醒過來，立即反撲，英格蘭新星比寧咸熨射建功，追成較接近紀錄。不過，3分鐘後薩加度落腳阻擋對方射門，卻變相收死自己門將，流浪54分憑烏龍球領先至4：1。多蒙特末段由古里路轟入世界波，最終依然以2：4落敗。
夏蘭特缺陣，多蒙特猶如變成「無牙老虎」，翻查多蒙特今季紀錄，德甲至今錄得6場敗仗，其中3敗夏蘭特亦不在陣。這名挪威神鋒的缺陣，「蜜蜂兵團」在歐洲賽的戰績更明顯，夏蘭特歐聯及歐霸合共4場不在陣中，多蒙特3場吞敗。
根據德國《天空體育》報道，賽後多蒙特管理層與主帥路斯召開緊急會議，而多蒙特現時暫時未有辭退路斯的念頭，除非來季歐聯資格不保。
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