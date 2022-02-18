歐霸｜馬迪爾攻入離曼聯後首球　西維爾主場輕鬆報捷

撰文：趙子晉
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「歐霸專家」西維爾主場迎戰薩格勒布戴拿模，由曼聯外借的安東尼馬迪爾攻入加盟首球，助西維爾以3：1擊敗對手，旗開得勝。

西維爾再度出戰歐霸盃，與薩格勒布戴拿模爭奪16強席位。回歸熟悉的歐霸，西維爾特別醒神，先由拿傑迪錫12碼先開紀錄，縱然上半場末段被對方的奧錫扳平，西維爾立即還以顏色，奧甘波斯及馬迪爾極速連下兩城，結果西維爾首回合以3：1擊敗對手。

馬迪爾在冬季轉會窗如願離開曼聯，外借西維爾半季，今仗終於取得加盟以來的首個入球。這名法國鋒將全場錄得4次攻門及5次成功過人，這兩項數據亦是冠絕全隊。

馬迪爾為西維爾攻入首球，助球隊主場輕取對手。（美聯社）

馬迪爾賽後透過社交網站發文，表示在主場球迷面前取得首個入球，感覺十分高興，並引來連格留言讚好。

英超第26輪直播賽程：

英超第26輪直播賽程（01美術製圖）

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