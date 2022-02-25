歐霸｜巴塞隆拿作客挫拿玻里晉級　沙維盛讚：反客為主

巴塞隆拿首回合在主場與拿玻里賽和，次回合作客力爭歐霸盃16強席位，「全英超」鋒線各有貢獻，奧巴美揚再獻入球，結果以4：2擊敗拿玻里晉級，主帥沙維更盛讚球隊，今仗是今季最佳的表現。
巴塞隆拿「降呢」轉戰歐霸盃，與拿玻里爭奪16強席位，首回合在魯營球場出戰，費倫托利斯化身「大嘥鬼」，全場浪費多次機會，最終兩軍打成1：1平手。
次回合在拿玻里主場舉行，巴塞主帥沙維繼續派出「全英超」攻擊組合，奧巴美揚配合阿達馬查奧爾及費倫托利斯攻堅，英超三子今仗各有建樹。開賽初段，巴塞由奧巴策動反擊，查奧爾長驅直進，再交給佐迪艾巴建功。5分鐘後，托利斯助攻無人看管的法蘭基迪莊禁區外熨射破網，13分鐘已領先兩球。
拿玻里箭頭奧森漢博得12碼，恩斯治尼操刀追成較接近紀錄，巴塞老將碧基完半場前再建一功，領先3：1返回更衣室。查奧爾及奧巴下半場再度炮製入球，奧巴禁區內撞射得手，59分鐘擴大領先優勢。即使巴塞末段後場誤傳失守，球隊仍然以4：2擊敗拿玻里，總比數5：3順利晉級16強。
巴塞隆拿作客報捷，沙維感到十分滿意，賽後直言今仗可能全季最佳，「球隊今仗佔盡優勢，縱然今仗是作客，我們作客為主，逼搶及反擊方面做得十分好，尤其是由防守角球轉化成反擊入球，我對麾下表現非常滿意，今仗是全季最出色的一仗。」
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