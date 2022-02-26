英超｜C朗承認自己已老離退役不遠　保持信念不減雄心：想贏更多

練成「鋼條」身型，從外表完全看不出年紀的曼聯球星C朗拿度，37歲回到曼聯。早前陷入13年來最長的入球荒，狀態為人詬病。

最近，C朗接受外謀《DAZN》訪問，不得不承認自己已經一把年紀，坦言自己生涯所剩時間不多。



C朗向來自律得驚人，為了維持好體能和狀態從不鬆懈，早幾年C朗覺得自己還年輕，可以一直保持下去，但回到曼聯後，飽受外界質疑。C朗對自己也有所動搖。承認自己年紀已無法逆轉，必須接受現實。

C朗拿度練得一身鋼條，從外表完全看不出年紀。（C朗Instagram截圖）

C朗在近9場賽事中，只射入一球，狀態大不如前。（Getty Images）

雖然C朗在近9場賽事中，只射入一球，狀態大不如前，但他仍相信只是一個過渡期：「我仍在入球，幫助國家和曼聯，我想繼續這樣下去。」同時，他也不諱言自己想贏得更多的榮譽：「我在一個有機會贏得更多錦標的球會，何樂而不為？我知道我踢球的時間不多，可能還有4-5年，拭目以待，我想贏更多。」

C朗滿意足球生涯至今成就，形容這是美麗的旅程：「我到過的地方都留下印記，我不覺得歷史上有任何球員做得到，或者數字上達到。沒有誰可以自豪地說：無論我到哪，都留下自己的印記。」

除了承認自己年紀已無法逆轉，也表示自己必須要接受這個事實。（路透社）

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