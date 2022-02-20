英超︱曼聯作客列斯聯陣容　馬古尼正選上陣　C朗強勢再出擊

近期是非多多的英超球隊曼聯，作客列斯聯。位於風眼的隊長馬古尼，獲派正選上陣，與連迪路夫一起扼後防中路。

有指與馬古尼爭隊長做的C朗拿度，同獲正選。



曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：梳爾、連迪路夫、馬古尼、雲比沙卡

防守中場：麥湯米尼、普巴

進攻中場：辛祖、般奴費南迪斯、連格

前鋒：C朗拿度



後備：甸恩軒達臣、馬達、拉舒福特、費特、華拉尼、 達洛治、迪尼斯、馬迪、伊蘭加

曼聯陣容。（曼聯官方Twitter）

曼聯今仗排出4-2-3-1陣式，在後備席上多時的連格，難得正選出戰。他與辛祖和般奴費南迪斯，兵分三路從後支援老大哥C朗拿度。防中方面，費特先列後備，由普巴與麥湯米尼踢正選。

表現一再備受抨擊的隊長馬古尼，仍獲派正選上陣，他的拍檔是連迪路夫，華拉尼先列後備。

列斯聯正選陣容：