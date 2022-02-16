C朗破入球荒率曼聯重返勝軌　「全靠努力、團結及認真」｜英超

曼聯在周二晚的英超補賽，主場以2：0贏白禮頓，37歲的C朗拿度為球隊先開紀錄，並打破自己連續6場「食白果」的入球荒。這位葡萄牙鋒將賽後馬上在社交網站發文，分享入波兼贏波的感受。
C朗在社交網站上表示：「重回正軌！沒有人放棄，而重回正軌只有一個方法：努力、團結及認真。其餘東西都只是噪音。紅魔加油！」
C朗為破入球荒加緊努力 最早到訓練基地也是最後一人離開｜英超
在51分鐘，形勢被動的曼聯在前場逼搶，麥湯米尼逼甩對方中場比蘇馬的腳下球，落到C朗腳下。C朗在中路推進，避開阿當韋斯達的攔截，禁區頂起腳破網，為主隊領先1：0。
Back on track! Nobody gives up and there’s only one way to get back on track: hard work, team work, serious work. Everything else is just noise. Let’s go Devils!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/u8sZzzJQn5— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 15, 2022
C朗破入球荒率曼聯重返勝軌 「全靠努力、團結及認真」｜英超英超｜C朗破入球荒 曼聯輕取白禮頓 升上第四英超｜曼聯變被逼和專家連續3場被追平 蘭歷克憂眾將信心低落英超｜曼聯計劃增聘副足球總監 足球事務架構一年內大變英超｜曼聯一個罰球半隊越位 聘死球教練竟換來全聯賽最差數據英超｜C朗食詐糊繼續啞火 曼聯1：1賽和修咸頓再失分英超｜蘭歷克斥曼聯鋒線欠銳利 3場錄得70次攻門竟得3入球朗尼紀錄片今日上架 披露求離曼聯風波內幕 遭費格遜轟出辦公室英超熱話｜C朗仔跟隨父親腳步簽約曼聯 攜胞弟妹造訪奧脫福