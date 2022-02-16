C朗破入球荒率曼聯重返勝軌　「全靠努力、團結及認真」｜英超

曼聯在周二晚的英超補賽，主場以2：0贏白禮頓，37歲的C朗拿度為球隊先開紀錄，並打破自己連續6場「食白果」的入球荒。這位葡萄牙鋒將賽後馬上在社交網站發文，分享入波兼贏波的感受。



C朗在社交網站上表示：「重回正軌！沒有人放棄，而重回正軌只有一個方法：努力、團結及認真。其餘東西都只是噪音。紅魔加油！」

C朗為破入球荒加緊努力 最早到訓練基地也是最後一人離開｜英超

在51分鐘，形勢被動的曼聯在前場逼搶，麥湯米尼逼甩對方中場比蘇馬的腳下球，落到C朗腳下。C朗在中路推進，避開阿當韋斯達的攔截，禁區頂起腳破網，為主隊領先1：0。