足球熱話｜小C朗被問曼聯最近表現　超率真回應令人尷尬

曼聯今季表現低迷，頻頻傳出更衣室內訌，今日也有消息指C朗拿度（Cristiano Ronaldo）想取代哈利馬古尼（Harry Maguire）成為隊長。曼聯狀態飄忽更負面新聞不斷，就連剛入曼聯青訓的C朗長子「小C朗」也忍不住「開腔」表態。



C朗剛在今輪對陣白禮頓終止6場聯賽入球荒，惟重拾射門鞋後又傳出想取代馬古尼成為曼聯隊長的新聞，困擾不斷。

曼聯今季成為討論焦點，頻頻傳出更衣室內訌。（Getty Images）

英國《每日鏡報》指C朗已向教頭蘭歷克「逼宮」，但溝通後馬古尼無意放棄隊長臂章，擔心卸下後難以奪回。惟就馬古尼的表現，他要勝任隊長一職似乎仍需努力。

C朗還是馬古尼？在球迷心目中，答案呼之欲出。（Getty Images）

對於球迷，隊長人選重要，但提升球隊的作賽表現才是首要任務。近日網上流傳一條TikTok影片，當中持機者問道小C朗曼聯最近表現糟糕（Shxt）嗎，這名曼聯青訓新星二話不說：「Yes（是的）。」

「曼聯最近表現糟糕嗎？」小C朗：「Yes（是的）。」（影片截圖）

縱然曼聯在2：0擊敗白禮頓後升上第4，但3月起他們在聯賽將連環面對曼城、熱刺及利物浦，也許對曼聯來說，相比起解決隊長人選一事，改善戰績及狀態更為逼切。