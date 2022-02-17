英超︱一圖見證C朗仍是神級　兩大名嘴為碧咸爭論後隔空再駁火

C朗拿度自從今季重返曼聯以來，一直成為各地球迷爭論對象——到底這位37歲葡萄牙球王重臨奧脫福，是幫緊球隊，還是為紅魔鬼帶來傷害？

每場比賽，也會湧現新的答案。曼聯2：0勝白禮頓後，網上瘋傳一張他被4名白禮頓守將四方包圍，仍能取得入球的截圖。讚美之聲再度領先，卻未必是最後答案。



C朗在4個白禮頓守將包圍下，仍能射進漂亮入球。（Getty Images）

今仗之前，曼聯踏入2月表現不濟，先在足總盃被英冠球隊米杜士堡逼和，再在互射十二碼被淘汰，繼而在聯賽連續與般尼和修咸頓賽和，3仗均是領先的情況下被追平。前線領軍人物C朗拿度，亦陷入11年半以來最長入球荒。

這令他再度飽受網民批評，C朗低潮中一貫「小說話，多做事」作風，上仗失分後，翌日第一個返卡靈頓基地訓練，最後一個離開，努力加操，果然得到回報。面對白禮頓，他在51分鐘高速單騎推進至對手禁區頂，被對手4個守將包圍下仍能起腳，並射進一記漂亮入球，結束長達537分鐘的入球荒。有網民將他起腳一刻截圖，旋即熱爆網絡，下圖可見他被對手重重包圍，小將伊蘭加已舉定雙手在慶祝，彷似預知這球必入，現場旁述也讚揚：「C朗再次證明，級數是永恆。」

C朗這張被4個白禮頓球員包圍仍取得入球的截圖，在網上瘋傳。（Twitter）

一圖見證C朗的級數與質素，英國名嘴摩根（Piers Morgan）與名宿連尼加再度隔空駁火。二人早前已因碧咸是否頂級球員，在Twitter展開連場罵戰，剛停火不久，又為C朗有不同見解。

曼聯今季表現未如理想，不少人認為與C朗加盟有關，曾訪問他的摩根在C朗入球後發帖稱，「曼聯的問題不是C朗拿度，而是他們沒有另外10個像他一樣有能力、心態和鬥志的球員。」

摩根發帖讚揚C朗，表明曼聯的問題不在C朗身上。（Twitter）

近日與他針鋒相對的連尼加卻另有見解。他在Twitter轉載一個直指「美斯與C朗拿度均絕望地想做點什麼」的帖文，並加入自己意見，「美斯6月將會35歲，C朗剛滿37歲。我們或許應該將期望降低。他們仍能做到美好的事情，但就連這兩位足球之神，也不能永遠敵過歲月。」

摩根與連尼加今次沒有正面交鋒，然而二人觀點再次如此截然不同。或許他們均說得對，C朗的鬥志和能力，確是曼聯陣中其他球員所欠缺，可是從之前幾仗可見，C朗不時也在場上顯得有心無力，與巔峰期相比距離甚遠。這種「救世」演出可能偶一為之，卻不會場場出現。