英超｜干地否認辭職　直言落敗影響心情　「你不能指望我很開心」

熱刺經歷5場4敗後，迅速成為傳媒焦點，主帥干地的一言一語也被外界逐字分析。

就在周中0：1不敵般尼後，干地的「或許我不是好教練」言論被傳媒解讀為有意離隊，不過這名意大利教頭昨日在記招上否認辭職傳聞。



熱血絕殺曼城，幾日後遭下游般尼一盤冷水倒頭淋，熱刺近5場聯賽的第4場敗仗。賽後愁眉深鎖的干地說：「我不是那種『隻眼開隻眼閉』的人，我大可以躺平等出糧；或者我不是好教練。」

干地再吞敗，他直言不能接受。（Getty Images）

就此傳媒解讀為干地暗地裏發表臨別贈言，惟昨日他在賽前記者會上，澄清並沒有離隊意欲。干地表示落敗後心情不好受：「輸球後我不會去吃晚飯，我心情很差，寧願一個人安靜待着，一個人去消化失敗，我至少需要一天時間去恢復，這就是我，我不喜歡輸球；我並沒有辭職念頭，但在輸球後你不能指望我很開心，或我能在記者會上哈哈大笑，我不是這種人。」

賓美一箭定江山，般尼一球力克熱刺。（Getty Images）

熱刺表現飄忽，惟不少球迷亦力撐干地，矛頭指向管理層及班主利維。干地直言曾與利維對話，對方亦諒解他的處境：「主席非常清楚我的任務是每時每刻幫助球會，我會一直這樣做直到結束，這就是現實；他知道我們正在努力工作，主席每天都對我表現出極大的關心。」

熱刺表現飄忽，球迷矛頭指向管理層及班主利維。（Getty Images）

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