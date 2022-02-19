英超｜干地評熱刺轉會惹公關危機　解畫稱人數減少斥有人興風作浪

英超「Big 6」球隊熱刺在冬季轉會窗為中場換血，或借或賣清走陣4名創造型球員後，從祖雲達斯羅致兩將。惟主帥干地日前接受《意大利天空電視》（Sky Italia）訪問，形容今回轉會窗操作困難，實力不進反退，引起關注。
球隊明晨（20日）作客曼城，干地在大戰前夕的記者會發牢騷，難明為何有人不斷挑撥主帥和球會管理層。他更透露，熱刺為免引發「關公」，要求他勿再接受意媒訪問。
熱刺在轉會窗賣走迪利阿里，並外借尼當比利、盧施素及拜恩基爾，然後從祖雲達斯買入賓坦古亞，及借用古路施夫斯基。英媒近日引述干地的訪問指，形容熱刺在今回轉會窗「變弱」。
干地多番要求球會「泵水」增兵，以求衝擊錦標，該訪問內容如同頂撞高層。干地在記者會要費一番唇舌解畫，強調所指「變弱」，而單純指球員數字，即減少兩人，而非質素，「20人變18人，可算是變弱，數字上」。
干地接着稱，不滿外界曲解他的意思，更質疑有人刻意挑撥離間，「很抱歉，但我不滿這些情况，不明白為何有些人刻意製造麻煩給我」。干地直言球會已要求他不要再接受意大利傳媒訪問，「因為翻譯之後，不能完整表達我的想法」。他強調主席利維明暸他的想法。
干地補充道，離開的4名球員，都是熱刺大灑金錢而收歸旗下，故此是重要球員，「我說數字上失去4名球員，重要的球員，因為他們花了很多錢。而你最後簽回2人」。
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干地還在該次訪問中提到，熱刺銳意培育新秀，多於收購球員回來立即衝冠，他認為熱刺已在能力範圍內做到最好。「我一直表示享受在熱刺的時間，享受跟這一批球員合作」，干地說。
熱刺冬季窗離隊4名球員：
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