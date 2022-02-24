英超｜熱刺爆冷不敵般尼　干地再吞敗萬念俱灰：或許是我不夠好

熱刺上輪繼續做曼城剋星，哈利卡尼補時5分鐘絕殺對手，以為熱刺可以乘勢再下一城，作客榜尾的般尼竟然慘吃悶棍，一球不敵對手。熱刺主帥干地當然失望，賽後在場邊接受訪問時，眉頭猛皺，再三強調球隊的情況沒有改善。
熱刺上場熱血絕殺曼城，哈利卡尼與孫興慜繼續領軍出戰，但今場作客般尼彷彿判若兩隊，全場12次射門僅兩球中目標，更被對手的賓美（Ben Mee）一箭定江山，爆冷一球落敗，亦是近5場聯賽的第4場敗仗。
球隊發揮飄忽，干地曾經直言「熱刺打入前四的機會只有1%」，可見這份工不易做。這名意大利名帥賽後接受訪問時，再度強調球隊情況甚為棘手，「我來熱刺是希望幫助球隊，如今5場內輸掉4場，再這樣下去遑論爭前四，隨時爭護級，這是令人十分困擾，球隊付出很多努力，但無論多努力，球隊彷彿也沒有改善。」
縱然干地不想放棄，但在言談之間也看得出他的心灰意冷，亦有暗地裏表達不滿，「我相信熱刺找我的原因，是希望解決問題，可能是我不夠好。我不是那種『隻眼開隻眼閉』的人，我大可以躺平等出糧，但我做不到，我有野心，我討厭落敗，如今這個情況是不能接受，我會向球會反映事實，若果繼續下去，我們可能只可以在中游完成球季。」
干地全程訪問皺着眉，愁緒盡寫在臉上，加上他的頭髮被風吹至凌亂，整個狀態更顯落寞。
Antonio Conte says the Club will now have to make an assessment about his future after a defeat to Burnley tonight. pic.twitter.com/z2QLaiEKZX— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 23, 2022
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