英超｜熱刺會徽一個細節遭動物保護組織批評　球迷反擊：天生就有

熱刺自創會以來一直用雄鬥雞作為會徽的主體,但當中一個細節,卻令這支英超球隊遭動物保護組織要求更換會徽。



英國《每日快報》刊出PETA對熱刺的批評。(Twitter)

英國《每日快報》在實體報紙上刊出文章,指善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,簡稱PETA)「呼籲熱刺換掉會徽上的殘酷刀刃」。

PETA董事艾倫(Elisa Allen)指:「熱刺的會徽上,雄雞戴在腿上的戰刃,令人回想起殘暴的鬥雞活動——雄雞的腿會被裝上刀刃,令戰鬥更加血腥殘暴。」

熱刺會徽演化至今,是簡潔的雄雞站在足球上的剪影。(Getty Images)

「被逼戰鬥的雄雞會遭受重傷,包括斷翼、斷腿、肺被刺穿、脊椎重傷、眼睛也被掏出,牠們會刺傷彼此,至死方休。」艾倫又強調,英格蘭在1835年已禁止鬥雞,「那是熱刺創會前近50年的事了,所以早應該更新會徽、拿走刀刃,若(熱刺)這樣做,將可反映社會對於不必要暴力的反對。」

1909年制成的雄雞雕像,如今是熱刺新球場頂樓一個巨型的標記。(Tottenham Hotspur Twitter)

追溯歷史,熱刺的英文名字之所以叫Hotspur,是源自蘭卡斯特王朝(13至14世紀間的一個英格蘭王朝)的賀斯貝爵士(Harry Hotspur),也是莎士比亞作品《亨利四世》中的人物,以馬刺和鬥雞聞名。1909年,熱刺球員威廉史葛(William James Scott)為球會制作了一個青銅鬥雞雕像,腿部正是戴着鬥刃,並踏在一個球之上,自此成為熱刺的標記。

不過有熱刺球迷在twitter上貼出雄雞的照片,指出有些雄雞本來就有一隻勾狀的後趾,不認為會徽上的雄雞剪影有問題,認為PETA是小題大造。