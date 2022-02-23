英超｜熱刺會徽一個細節遭動物保護組織批評　球迷反擊：天生就有

熱刺自創會以來一直用雄鬥雞作為會徽的主體，但當中一個細節，卻令這支英超球隊遭動物保護組織要求更換會徽。
英國《每日快報》在實體報紙上刊出文章，指善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals，簡稱PETA）「呼籲熱刺換掉會徽上的殘酷刀刃」。
PETA董事艾倫（Elisa Allen）指：「熱刺的會徽上，雄雞戴在腿上的戰刃，令人回想起殘暴的鬥雞活動——雄雞的腿會被裝上刀刃，令戰鬥更加血腥殘暴。」
「被逼戰鬥的雄雞會遭受重傷，包括斷翼、斷腿、肺被刺穿、脊椎重傷、眼睛也被掏出，牠們會刺傷彼此，至死方休。」艾倫又強調，英格蘭在1835年已禁止鬥雞，「那是熱刺創會前近50年的事了，所以早應該更新會徽、拿走刀刃，若（熱刺）這樣做，將可反映社會對於不必要暴力的反對。」
追溯歷史，熱刺的英文名字之所以叫Hotspur，是源自蘭卡斯特王朝（13至14世紀間的一個英格蘭王朝）的賀斯貝爵士（Harry Hotspur），也是莎士比亞作品《亨利四世》中的人物，以馬刺和鬥雞聞名。1909年，熱刺球員威廉史葛（William James Scott）為球會制作了一個青銅鬥雞雕像，腿部正是戴着鬥刃，並踏在一個球之上，自此成為熱刺的標記。
不過有熱刺球迷在twitter上貼出雄雞的照片，指出有些雄雞本來就有一隻勾狀的後趾，不認為會徽上的雄雞剪影有問題，認為PETA是小題大造。
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