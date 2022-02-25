英超｜熱刺球迷為干地護航　批管理層無能　「利維才是最大問題」

「或者我不是好教練」，干地於熱刺作客0：1不敵護級球隊般尼後道出這話。

這話滲透着干地絲絲的失望，同時亦重燃起了球迷對球會管理層種種不滿。



熱刺熱血絕殺曼城，未幾轉戰下游般尼，全場12次射門僅兩球中目標，更被對手一箭定江山，錄得近5場聯賽的第4場敗仗。賽後愁眉深鎖的干地縱然不想放棄，但言談間也感覺到心灰意冷。

熱刺作客0：1不敵護級球隊般尼。（Getty Images）

「我不是那種『隻眼開隻眼閉』的人，我大可以躺平等出糧；或者我不是好教練」，干地更像是暗地裏發表臨別贈言，球迷聽得又難過又憤怒。惟球迷生氣對象不在干地，他們矛頭一致指向班主利維和ENIC Group。

干地再吞敗，他直言不能接受。（Getty Images）

熱刺球迷在社交媒體狠批利維：「不管領隊是誰，不管球員爛到如何；永遠記住利維和ENIC Group，才是球會最大問題。」也有球迷則表示，多年來僅得一個聯賽盃冠軍，原因值得一個：「同一個主席，相同的管理層，相同的球員，21年了只得了一個聯賽盃；世界上沒有一個教練能阻止這家球會的衰落。球迷已經開始支持干地了，我們會支持他的！」