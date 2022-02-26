烏克蘭局勢｜波蘭拒世盃外出戰俄羅斯　隊長利雲度夫斯基支持決定

波蘭足總宣布，「無意欲」（does not intend）在3月24日的世界盃外圍賽歐洲區附加賽出戰俄羅斯。國家隊隊長利雲度夫斯基表示贊同足總主席的決定。



波蘭足總主席表示：「少說話一點，該拿出行動了！由於俄羅斯對於烏克蘭的侵略升級，波蘭不打算參加與俄羅斯進行的世界盃外圍賽附加賽，這是唯一正確的決定！我們正在與瑞典足協以及捷克足協向FIFA表明我們共同的立場！」

較早前，瑞典、波蘭、捷克足協發布聯合聲明，他們不會前往俄羅斯參加外圍賽，隨後歐洲足協表示俄羅斯的主場比賽將放在中立場地進行，但波蘭足協主席仍表態拒絕參加比賽。本來賽程在3月24日，波蘭作客俄羅斯，烏克蘭則作客蘇格蘭。

波蘭隊長利雲度夫斯基表示，足總今次是個正確決定。「我不能想像，我在俄羅斯武裝進攻烏克蘭時，要與他們比賽。我明白俄羅斯足球員和球迷不應對此負責，但我們不能裝作沒事發生一樣。」

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