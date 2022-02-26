劍擊｜楊子加一劍制勝世界亞軍背後　從猶豫不決到一步一腳印

男子花劍世界盃埃及站，港將楊子加打了6場小組賽加2場淘汰賽，包括對英國劍手Marcus Mepstead險勝15：14，從而躋身正賽64強。這是他時隔3年，在同一地方再次取得64強席位。

一劍制勝背後，是一種叫做「決心」的成長。



除了張家朗和蔡俊彥仗着世界排名前16而直接躋身正賽，其他劍手都要從小組賽打起。小組賽從不易打，楊子加同組對手就包括美國、法國和日本等劍手。「小組賽同樣充滿勁敵，能夠從小組賽殺入外圍賽淘汰賽，說得上過了一關，這當然很開心，但我不滿足。」

楊子加的兩場淘汰賽均是激戰，先是力克奧地利劍手Martin Kain 15：13，繼而遇上英國的Marcus Mepstead。雙方戰至14：14，楊子加此時沒因為對手是2019年世錦賽亞軍而手軟，他勇敢地一劍制勝，將對手擯出局。

楊子加說，不滿足於別人讚賞打得好，他渴望的是成績。（資料圖片）

這份果敢，是楊子加以前不常見的。他直言：「以前打劍，很多因素吧，覺得打得不開心，也欠自信，有時是教練要我打我就打。但現在更懂得認清自己的目標，眼裏朝着目標出發，不會思前想後，打得更硬淨。」

時隔3年再入正賽，對楊子加而言是強心針，但他沒因此而滿足，在64強以9：15不敵日本的西藤俊哉後，他因為出局而失落，「今站個人賽打得不錯，但漏洞也多，我不滿足於別人讚賞我打得好，我想要成績，我想行得更遠」。要走得遠，首先要夠膽想得遠，繼而心無旁騖，放下猶豫，一步一步走向自己冀盼的境界。