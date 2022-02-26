劍擊世界盃｜張家朗憾負俄劍手出局　賽後發文感謝大家支持

香港男子花劍隊本周末出戰埃及開羅站世界盃，張家朗﹑蔡俊彥及楊子加今日（26日）先後登場。
花劍世界盃開羅站一連3日上演，張家朗與蔡俊彥以世界排名躋身正賽，另一港將楊子加先後擊敗奧地利及英國劍手，相隔3年後再闖正賽。
被列為頭號種子的張家朗，首圈遇上美國小將Daniel Zhang，結果以15：6輕取對手晉級。
張家朗與俄羅斯劍手Vladislav Mylnikov爭奪16強席位，首節比分拉鋸，雙方多次打成平手，家朗以11：12稍稍落後完成首節，第二節未能收復失地，以12：15不敵對手出局。
張家朗賽後透過社交網站感激外界支持，並表示會繼續努力，港隊明日將轉戰正賽。
蔡俊彥﹑楊子加首圈憾負出局
楊子加首圈鬥日本的西藤俊哉，開賽早段一度領先2分，其後被對手收復失地，首局落後以6：7落後。休息過後，西藤連取5分，楊子加陷於苦戰，最終以9：15憾負出局。
蔡俊彥緊接登場，與韓國劍手Im Cheolwoo交手，開局表現一般，即使曾經追成6：6平手，其後再被韓國劍手拉開比分，以6：8落後，蔡俊彥次節再被拉開差距，一度落後6分，結果以11：15爆冷首圈出局。
更多港隊劍擊相關報道：
劍擊世界盃｜直播女重俄羅斯站 朱嘉望首入正賽 明夥江旻憓出戰劍擊｜港隊亞青少年組一口氣奪兩金 明日轉戰團體賽劍擊｜亞青賽烏茲別克開打 港隊少年組首日連奪3面銅牌劍擊｜男花新星征戰亞青注強心針 張家朗下周出擊爭今季第二金劍擊世界盃｜江旻憓守尾門難敵法國 女子重劍隊16強止步劍擊世界盃｜佘繕妡決一劍憾負韓國劍手 8強止步仍創個人最佳劍擊世界盃｜吳浩天首度打入正賽 佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌劍擊大獎賽｜港隊方凱申何瑋桁齊闖正賽 偕江旻憓周日分途出擊劍擊｜張家朗世界排名升次席創歷史新高 最快下個月做真世一劍擊世界盃｜佩劍隊的堅定前行 羅浩天林衍蕙32強後再求突破劍擊世界盃｜張家朗領銜團體賽演3秒3分 港隊8強不敵意大利劍擊世界盃｜佩劍羅浩天突破個人最佳 偕林衍蕙闖32強力爭獎牌